Минцифры предложило использовать биометрию для проверки возраста при продаже энергетиков

Изменения нужны для онлайн-продаж и продаж через вендинговые автоматы.Минцифры предложило подтверждать возраст при продаже энергетиков через Единую биометрическую систему. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий проект изменений в закон о запрете продажи тонизирующих напитков несовершеннолетним.Изменения необходимы для онлайн-продаж и продаж через вендинговые автоматы, уточняет агентство. Продавец или владелец автомата должен будет спрашивать возраст каждый раз, когда клиент хочет купить напиток.Чтобы купить энергетик в онлайне, нужно будет зарегистрироваться в Единой биометрической системе. В пресс-службе последней отметили, что сделать это можно в приложении «Госуслуги биометрия» или в отделениях уполномоченных банков.В Минцифры уточнили, что для бизнеса внедрение такой проверки будет необязательным. Это опция, которой предприниматели смогут воспользоваться, если хотят продавать энергетические напитки, в том числе дистанционно или в вендинговых автоматах.С марта 2025 года продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, запрещено по всей России. До этого регионы сами решали, устанавливать ли ограничение по возрасту. За нарушения предусмотрены штрафы.В августе 2024 года — после того, как закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним приняли, — участники рынка говорили, что он «ставит под вопрос» торговлю ими в торговых автоматах и интернет-магазинах.#новости