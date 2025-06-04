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Таня Боброва
Ритейл

Сервис «Купер» поспорил в суде с «Лентой» о правах на товарный знак с силуэтом человечка

Проигравшей стороне придётся отказаться от товарного знака, отмечает «Ъ».

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fadindex.ru%2Fnews%2Fright%2F2025%2F06%2F4%2F334048.phtml%23%3A%7E%3Atext%3D%25D0%259E%25D0%25BD%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD-%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2581%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25C2%25AB%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%2C%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B6%2520%25D1%2581%2520%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25C2%25AB%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258C%25D1%258F%25C2%25BB.&postId=2026882" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Adindex</a>
Источник: Adindex
  • Сервис доставки «Купер» (ранее — «Сбермаркет») через ООО «Инстамарт сервис» подал в конце мая 2025 года иск в суд по интеллектуальным правам к ритейлеру «Лента», обратил внимание «Ъ».
  • Компания требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Сеть магазинов “Семья”» по 35 и 39 классам МКТУ, поскольку их не используют. В «Купере» отметили, что хотят защитить «законные права» и подтвердить легитимность товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом.
  • В «Ленте» сообщили, что пока не получали иск. Ритейлер предполагает, что он связан с его обращением в Роспатент о прекращении правовой охраны некоторых товарных знаков «Купера» с логотипом человечка. Компания считает, что они до степени смешения похожи на товарный знак сети «Семья». «Лента» купила пермского ритейлера «Семья» за 2,35 млрд рублей в 2021 году, магазины переименовали.
  • Изображение человечка на товарном знаке «Купера» появилось летом 2024 года, когда «Сбермаркет» провел ребрендинг, отмечает газета.
  • Опрошенные изданием юристы считают, что для сохранения бренда «Ленте» придётся доказать использование оспариваемого товарного знака в течение последних трёх лет. Если такие доказательства есть, главный вопрос будет в том, насколько похожи друг на друга изображения. Если товарный знак одного из участников оспорят, проигравшей стороне придётся отказаться от использования человечка.

#новости #лента #купер

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