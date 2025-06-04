Сервис «Купер» поспорил в суде с «Лентой» о правах на товарный знак с силуэтом человечка

Проигравшей стороне придётся отказаться от товарного знака, отмечает «Ъ».Источник: AdindexСервис доставки «Купер» (ранее — «Сбермаркет») через ООО «Инстамарт сервис» подал в конце мая 2025 года иск в суд по интеллектуальным правам к ритейлеру «Лента», обратил внимание «Ъ».Компания требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Сеть магазинов “Семья”» по 35 и 39 классам МКТУ, поскольку их не используют. В «Купере» отметили, что хотят защитить «законные права» и подтвердить легитимность товарных знаков, зарегистрированных Роспатентом.В «Ленте» сообщили, что пока не получали иск. Ритейлер предполагает, что он связан с его обращением в Роспатент о прекращении правовой охраны некоторых товарных знаков «Купера» с логотипом человечка. Компания считает, что они до степени смешения похожи на товарный знак сети «Семья». «Лента» купила пермского ритейлера «Семья» за 2,35 млрд рублей в 2021 году, магазины переименовали.Изображение человечка на товарном знаке «Купера» появилось летом 2024 года, когда «Сбермаркет» провел ребрендинг, отмечает газета.Опрошенные изданием юристы считают, что для сохранения бренда «Ленте» придётся доказать использование оспариваемого товарного знака в течение последних трёх лет. Если такие доказательства есть, главный вопрос будет в том, насколько похожи друг на друга изображения. Если товарный знак одного из участников оспорят, проигравшей стороне придётся отказаться от использования человечка.#новости #лента #купер