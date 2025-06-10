Магазину грозит конфискация техники и штрафы.PiterGSM работает с 2008 года и продаёт технику Apple, Samsung, Nothing, Acer, Lenovo, Asus, HP, Beats, Garmin и других брендов, а также приставки и игры. В мае 2025 года завёз завирусившиеся в соцсетях игрушки Labubu. Оплату принимали только наличными.Для сравнения: в PiterGSM чёрный iPhone 16e на 512 ГБ стоит 74 590 рублей на момент публикации, в iPoint — 79 990, а в DNS — 113 499 рублей без скидки. Сиреневый iPad Air 13 на 128 ГБ в PiterGSM продают за 63 290 рублей, в iPort — за 118 390 рублей без скидки; в Restore: — за 89 990 рублей.Сообщение о временном закрытии компания выложила днём 9 июня 2025 года, сославшись на «технические причины». По данным «Фонтанки», «накануне» туда пришли сотрудники трёх подразделений таможни: запросили документы на продукцию, декларации и сертификаты соответствия и попросили объяснить «рекордно низкие цены».Компания отказалась, поэтому в соответствии с таможенным кодексом Евразийского экономического союза и российскими законами служащие приступили к пересчёту товаров, а также составлению протокола. К ночи в нём значились около 6000 единиц из магазина и со склада примерно на 100 млн рублей, но это «едва ли половина» ассортимента. На утро 10 июня его всё ещё подсчитывали.Дальше, по словам «Фонтанки», последуют конфискация, штраф, экспертиза и доначисление таможенных платежей. «Возможно», обойдётся без уголовного разбирательства — магазин внесут в реестр недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности и заблокируют ему операций с импортом. Вернут ли магазину изъятый товар — неизвестно.Источник фото: «Зацени»Торговая марка PiterGSM и логотип принадлежат Михаилу Малыгаеву. При этом единственное ООО, где он значится бенефициаром и гендиректором, — это рекламное «Косто» с «нулевой» отчётностью. «Всё оформлено на ИП», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные СПАРК.#новости