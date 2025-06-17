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Евгения Евсеева
Ритейл

Госдума приняла законопроект об ограничении англицизмов — по нему надписи в магазинах в первую очередь должны быть записаны кириллицей

Перевод на иностранные языки не запрещается.

  • Депутаты приняли документ сразу во втором и третьем, окончательном чтении. Законопроект «направлен на защиту русского языка» и ограничивает использование иностранных слов в «публичном пространстве»: рекламе, СМИ, на этикетках и вывесках, названиях жилых комплексов.
  • По словам Ольги Казаковой, представлявшей законопроект, «некоторые участники экономической деятельности, применяя маркетинговые шаги на своё усмотрение, зачастую не выполняют закон о государственном языке».
  • Она отметила, что информация, предназначенная для ознакомления потребителей в сфере торговли и оказания услуг, должна быть записана на русском языке. На них также не должно быть таких надписей, как coffee, fresh, sale, shop, open, поясняли депутаты при внесении проекта в Госдуму.
  • Фирменных наименований и товарных знаков принятый документ не касается, они защищены законом.

Надписи «открыто», «закрыто», «распродажа», информационные таблички — в первую очередь на русском языке как государственном. Замечу, что перевод на другие языки не исключается и не запрещается.

Ольга Казакова, председатель комитета по культуре
  • Ко второму чтению добавили норму, согласно которой названия новых жилых комплексов также следует писать кириллицей. Она не будет распространяться на объекты, введённые в эксплуатацию до вступления закона в силу — это случится 1 марта 2026 года в случае подписания документа президентом.

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