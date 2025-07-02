«Самокат» запланировал устанавливать в офисах микромаркеты под своим брендом

Ему придётся конкурировать с другими ритейлерами, столовыми и теми, кто уже развивает этот формат.Запуск проекта подтвердил изданию Shopper's представитель компании. Установил ли уже сервис экспресс-доставки продуктов первые микромаркеты, он не уточнил.Согласно информации на сайте проекта, в микромаркетах с кассами самообслуживания будут продавать готовую еду и снеки. Средняя стоимость блюда — 150 рублей. По словам компании, в ассортименте будут товары под маркой «Самоката» и от других брендов.Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что крупнейшие игроки на рынке микромаркетов в офисах — Uvenco (больше 800 торговых точек) и «Вкусвилл» (736). Микромаркеты есть также у «Азбуки вкуса», брендированные автоматы с готовой едой развивала и «Яндекс Лавка».Управляющий партнёр Retaility Дмитрий Токарев добавляет, что «Самокату» придётся конкурировать с кафе, столовыми в офисах и ритейлерами, которые также предлагают готовую еду. По оценке Бурмистрова, стоимость оборудования для одного микромаркета может составлять 500-600 тысяч рублей. Токарев считает, что для «Самоката» этот проект скорее нишевый и вряд ли сможет занять значимую долю в обороте.Скриншот vc.ru#новости #самокат