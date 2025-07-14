Поставщики начали подавать иски к «Светофору» из-за задержек оплаты

Это стало возможно, так как договоры с сетью перезаключили — в них стало меньше «лазеек» для ритейлера. Контрагенты подают иски за невыполнение условий договоров поставки, рассказал Shopper’s зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. По его словам, основания для исков появились после проверок и предписаний ФАС, когда «Светофору» пришлось привести договоры в соответствие с законом о торговле.Издание нашло несколько исков к фирмам, которые считаются связанными с ритейлером: «ТК Меридиан» требует с «Торгсервис 72» (тюменское подразделение «Светофора») 4,5 млн рублей, она же взыскивает с «Торгсервиса 86» (Сургут) 3,5 млн рублей. «Торгсервис 16» (Казань) получил иск от другого оптовика, «Доставка плюс», на 386 тысяч рублей и с суммой неустойки в три раза выше — 1,2 млн руб. Поставщик фруктов и овощей «Мастерфуд» требует с «Торгсервиса 26» (Ставрополь) 3 млн рублей.«”Светофор” соблюдает в отношении своих поставщиков как нормы законов, действующих в России, так и деловую этику», — сообщили изданию в ответ на запросы. С конца 2024 года ритейлер сталкивался с претензиями госорганов, в том числе связанными с нарушением закона о торговле. Региональные управления ФАС, например, возбудили дела в отношении 20 логистических центров «Светофора». Среди нарушений — условия в договоре об оплате товара только после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счёт поставщика и другие.#новости #светофор