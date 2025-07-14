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Евгения Евсеева
Ритейл

Поставщики начали подавать иски к «Светофору» из-за задержек оплаты

Это стало возможно, так как договоры с сетью перезаключили — в них стало меньше «лазеек» для ритейлера.

  • Контрагенты подают иски за невыполнение условий договоров поставки, рассказал Shopper’s зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. По его словам, основания для исков появились после проверок и предписаний ФАС, когда «Светофору» пришлось привести договоры в соответствие с законом о торговле.
  • Издание нашло несколько исков к фирмам, которые считаются связанными с ритейлером: «ТК Меридиан» требует с «Торгсервис 72» (тюменское подразделение «Светофора») 4,5 млн рублей, она же взыскивает с «Торгсервиса 86» (Сургут) 3,5 млн рублей. «Торгсервис 16» (Казань) получил иск от другого оптовика, «Доставка плюс», на 386 тысяч рублей и с суммой неустойки в три раза выше — 1,2 млн руб. Поставщик фруктов и овощей «Мастерфуд» требует с «Торгсервиса 26» (Ставрополь) 3 млн рублей.
  • «”Светофор” соблюдает в отношении своих поставщиков как нормы законов, действующих в России, так и деловую этику», — сообщили изданию в ответ на запросы.
  • С конца 2024 года ритейлер сталкивался с претензиями госорганов, в том числе связанными с нарушением закона о торговле. Региональные управления ФАС, например, возбудили дела в отношении 20 логистических центров «Светофора». Среди нарушений — условия в договоре об оплате товара только после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счёт поставщика и другие.
Поставщики начали подавать иски к «Светофору» из-за задержек оплаты

#новости #светофор

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