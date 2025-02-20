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Карина Пардаева
Ритейл

ФАС проверит работу «Светофора» с поставщиками — об этом попросили в Госдуме

Если ведомство выявит нарушения, сети грозит штраф в 1 млн рублей за каждый нарушенный договор.

  • Письмо в антимонопольную службу направил депутат Госдумы Сергей Лисовский. В обращении он отмечает, что «Светофор» заключает невыгодные для поставщиков договоры не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры (ЛРЦ), передаёт «Коммерсантъ».
  • Эти договоры позволяют не выкупать товары сразу, а по истечении срока годности в 30 дней утилизировать их за счёт поставщиков, но это может нарушать законодательство о торговле (ст. 9 ФЗ №381), отмечается в сообщении.
  • Такая практика может быть направлена на минимизацию финансовых рисков для ритейлера. Однако бывают случаи, когда поставщики добровольно соглашаются на вышеперечисленные условия, пояснил гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев.
  • Кроме того, Лисовский уведомил ФАС о появлении на полках магазинов сети фальсифицированной продукции. В феврале 2025 года Россельхознадзор выявил нарушения и выдал предупреждения 60 «Светофорам» в Ростовской, двум в Московской, по одному в Новгородской и Вологодской областях.
  • В ФАС сообщили, что уже дали поручение своим региональным управлениям провести проверку. В «Светофоре» отказались от комментариев.
  • Результаты проверки ведомства будут не скоро, так как службе нужно будет проверить «огромное число ЛРЦ». За каждое выявленное нарушение «Светофору» может грозить штраф в 1 млн рублей. Лисовский предложил увеличить сумму «хотя бы до 2 млн рублей», отмечает «Ъ».
Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
  • В январе 2025 года суды в Москве начали приостанавливать работу магазинов «Светофор» по искам Роспотребнадзора. Причина — санитарно-эпидемиологических нарушения. Вслед за московскими суды в Санкт-Петербурга стали приостанавливать работу магазинов сети.
  • 17 февраля «Светофор» сообщил, что подаст в суд из-за сообщений о закрытии магазинов. Информацию об этом распространили «представители конкурентов», заявили в сети.

#новости #светофор

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