ФАС проверит работу «Светофора» с поставщиками — об этом попросили в Госдуме

Если ведомство выявит нарушения, сети грозит штраф в 1 млн рублей за каждый нарушенный договор.Письмо в антимонопольную службу направил депутат Госдумы Сергей Лисовский. В обращении он отмечает, что «Светофор» заключает невыгодные для поставщиков договоры не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры (ЛРЦ), передаёт «Коммерсантъ».Эти договоры позволяют не выкупать товары сразу, а по истечении срока годности в 30 дней утилизировать их за счёт поставщиков, но это может нарушать законодательство о торговле (ст. 9 ФЗ №381), отмечается в сообщении.Такая практика может быть направлена на минимизацию финансовых рисков для ритейлера. Однако бывают случаи, когда поставщики добровольно соглашаются на вышеперечисленные условия, пояснил гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев.Кроме того, Лисовский уведомил ФАС о появлении на полках магазинов сети фальсифицированной продукции. В феврале 2025 года Россельхознадзор выявил нарушения и выдал предупреждения 60 «Светофорам» в Ростовской, двум в Московской, по одному в Новгородской и Вологодской областях.В ФАС сообщили, что уже дали поручение своим региональным управлениям провести проверку. В «Светофоре» отказались от комментариев.Результаты проверки ведомства будут не скоро, так как службе нужно будет проверить «огромное число ЛРЦ». За каждое выявленное нарушение «Светофору» может грозить штраф в 1 млн рублей. Лисовский предложил увеличить сумму «хотя бы до 2 млн рублей», отмечает «Ъ».Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»В январе 2025 года суды в Москве начали приостанавливать работу магазинов «Светофор» по искам Роспотребнадзора. Причина — санитарно-эпидемиологических нарушения. Вслед за московскими суды в Санкт-Петербурга стали приостанавливать работу магазинов сети.17 февраля «Светофор» сообщил, что подаст в суд из-за сообщений о закрытии магазинов. Информацию об этом распространили «представители конкурентов», заявили в сети.#новости #светофор