«Светофор» подаст в суд из-за сообщений о закрытии магазинов

Информацию об этом распространили «представители конкурентов», заявили в сети.ООО «Торгсервис 69» опровергло информацию о закрытии магазинов в Тверской, Владимирской, Кировской и других областях. «Светофор» готовит иск в суд о защите своих прав и интересов с требованием опровергнуть ложную информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.Также «Светофор» готовит обращение в ФАС с жалобой на действия представителей конкурентной розничной сети. Её название не раскрыли.По данным компании, конкуренты находили собственников и арендодателей помещений, в которых располагались магазины «Светофор», и сообщали им о предстоящем закрытии торговых точек. После этого они предлагали «в срочном порядке» заключить договор аренды с их розничной сетью.«Светофор»В январе 2025 года суды в Москве начали приостанавливать работу магазинов «Светофор» по искам Роспотребнадзора. Причина — санитарно-эпидемиологических нарушения.Вслед за московскими суды в Санкт-Петербурга стали приостанавливать работу магазинов сети. В четырёх торговых точках специалисты нашли «грубые нарушения» требований законодательства: отсутствие необходимого оборудования и условий для его обработки, неудовлетворительное содержание помещений и другие.#новости #светофор
Везде просрочки, везде тараканы.
В любой магазин роспотреб придет, везде найдет кучу нарушений.
Это все конкуренты стараются
Если бы не они, то это сделали сотрудники магнита.
я думал, в светофор и ходят для того, чтобы просрочку пожрать.
да вы, батенька, походу там частый клиент, коли так хорошо осведомлены
Справедливости ради, в магазинах формата Светофора и Маяка антисанитария - это естественная издержка бизнеса. Я почти уверен что у них на уровне финмодели заложены взятки проверяющим. И именно на несоблюдении правил размещения товаров этот формат держится.
"Красная Полка" из той же серии. И, кажется, из её собственников и растут ноги раскручивания истории со Светофорами
Гонишь , поц. У нас прям чёткий был светофорик, жаль полуп*керы и3 "Надзора за животными" прикрыли конторку!