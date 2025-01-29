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Евгения Евсеева
Ритейл

Суды начали приостанавливать работу магазинов «Светофор» в Москве по искам Роспотребнадзора

Из-за санитарно-эпидемиологических нарушений.

  • Решения о приостановке работы на срок от 60 до 90 дней приняты по четырём искам к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», управляющим «Светофорами» в Москве и Московской области, пишут «Ведомости».
  • Так, Перовский районный суд на 90 суток приостановил деятельность магазина «Светофор» в Новокосине. Постановления о приостановке работы вынесли также Тушинский районный суд, Симоновский и Нагатинский.
  • Иски подаются по месту расположения торговых точек. По подсчётам «Ведомостей», временно закрытыми могут оказаться не менее 12 магазинов в Москве. По данным «Яндекс Карт» на 28 января 2025 года, временно не работают шесть точек, по данным «2ГИС» — девять.
Суды начали приостанавливать работу магазинов «Светофор» в Москве по искам Роспотребнадзора
  • Как следует из материалов суда, Роспотребнадзор выявил «массу нарушений» в работе магазинов сети. Например, в одной точке обнаружили тараканов, мух и пищевую моль, мусор и грязь в загрузочном помещении. В другом — сняли с продажи почти 165 кг «недоброкачественной продукции».
  • Некоторые магазины, иски по которым ещё рассматриваются в судах, уже закрыты. Например, не работает магазин в районе Лефортово, пишут «Ведомости». Иск по этой торговой точке находится в Лефортовском районном суде.
  • В «Светофоре» на запрос издания не ответили. В пресс-службе Роспотребнадзора отказались от комментариев до окончания проверок.
  • Проверить магазины решили в середине января 2025 года, узнали «Известия». Такое поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров из-за жалобы депутата Госдумы Сергея Лисовского.
Виктория Степанова
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Магазины-склады с дешёвыми продуктами: что известно о «таинственной» сети «Светофор» с выручкой почти 200 млрд рублей

Её основатели вдохновились успехом Walmart и открыли сеть магазинов с минимальным оформлением. В 2021 году они попали в список Forbes, но о них никто ничего не знает.

Магазин «Светофор» в городе Кумертау <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vnauhPfsEOg" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">YouTube-канал ТРК «АРИС»</a>

#новости #светофор

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54 комментария
Слегка Придурковатый

"и пищевую моль"

Так это товар был.

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Тим (Тимур) Восьмерик

Кстати, да: почему нельзя продавать в магазинах тараканов, моль, и специально выращивать (сажать) на участке борщевик? 🤣

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Вадим Д.

Кто-то сильно хочет отжать эти бомжатники. Иначе потребнадзор не возбудился бы.

8
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Татьяна

Чижик наверно 😀😀😀

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Микс из мусоровоза

Зато вкус виллы и азбуки вкуса не трогают где мрут от некачественной пищи

1
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holydel

Никто нихотеть отжимать, дон!

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Будьте осторожны, ведь после могут закрыться ВкусВилл и остальные.
Вы перекроите им поставщиков

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