Суды начали приостанавливать работу магазинов «Светофор» в Москве по искам Роспотребнадзора

Из-за санитарно-эпидемиологических нарушений.Решения о приостановке работы на срок от 60 до 90 дней приняты по четырём искам к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», управляющим «Светофорами» в Москве и Московской области, пишут «Ведомости».Так, Перовский районный суд на 90 суток приостановил деятельность магазина «Светофор» в Новокосине. Постановления о приостановке работы вынесли также Тушинский районный суд, Симоновский и Нагатинский.Иски подаются по месту расположения торговых точек. По подсчётам «Ведомостей», временно закрытыми могут оказаться не менее 12 магазинов в Москве. По данным «Яндекс Карт» на 28 января 2025 года, временно не работают шесть точек, по данным «2ГИС» — девять.Как следует из материалов суда, Роспотребнадзор выявил «массу нарушений» в работе магазинов сети. Например, в одной точке обнаружили тараканов, мух и пищевую моль, мусор и грязь в загрузочном помещении. В другом — сняли с продажи почти 165 кг «недоброкачественной продукции».Некоторые магазины, иски по которым ещё рассматриваются в судах, уже закрыты. Например, не работает магазин в районе Лефортово, пишут «Ведомости». Иск по этой торговой точке находится в Лефортовском районном суде.В «Светофоре» на запрос издания не ответили. В пресс-службе Роспотребнадзора отказались от комментариев до окончания проверок.Проверить магазины решили в середине января 2025 года, узнали «Известия». Такое поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров из-за жалобы депутата Госдумы Сергея Лисовского.Виктория СтепановаМаркетплейсы22.04.2021Магазины-склады с дешёвыми продуктами: что известно о «таинственной» сети «Светофор» с выручкой почти 200 млрд рублей Её основатели вдохновились успехом Walmart и открыли сеть магазинов с минимальным оформлением. В 2021 году они попали в список Forbes, но о них никто ничего не знает.#новости #светофор
"и пищевую моль"
Так это товар был.
Кстати, да: почему нельзя продавать в магазинах тараканов, моль, и специально выращивать (сажать) на участке борщевик? 🤣
Кто-то сильно хочет отжать эти бомжатники. Иначе потребнадзор не возбудился бы.
Чижик наверно 😀😀😀
Зато вкус виллы и азбуки вкуса не трогают где мрут от некачественной пищи
Никто нихотеть отжимать, дон!
Будьте осторожны, ведь после могут закрыться ВкусВилл и остальные.
Вы перекроите им поставщиков