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Таня Боброва
Ритейл

Налоговая подала иск к магазину электроники «Плеер.ру» почти на 10 млрд рублей

Компания сообщила о приостановке работы в сентябре 2024 года.

  • 28 ноября 2024 года Инспекция федеральной налоговой службы №22 по Москве подала иск к ООО «Восход», юрлицу интернет-магазина «Плеер.ру», на 9,8 млрд рублей, обратило внимание Shopper’s. Суд пока не принял его к рассмотрению.
  • В конце сентября 2024 года «Плеер.ру» сообщил на своём сайте и в соцсетях, что магазин и отдел клиентской поддержки не работают «по техническим причинам». С начала октября, как пишет Shopper's, его партнёры и контрагенты стали подавать иски о взыскании задолженности по договорам.
  • Издание нашло больше 30 исков, их общая сумма требований — почти 330 млн рублей. Одно из заявлений подал «Сбер» в начале ноября на сумму 225 млн рублей, заседание по этому делу запланировано на 20 января 2025 года. ФНС, «Сбер» и «Плеер.ру» не ответили на запросы издания.
  • После сообщений об остановке работы основатель «Плеер.ру» Алексей Конышев рассказывал «Ъ», что прямые продажи техники прекратили «из-за отсутствия закупочных средств на товары».
  • Компанию хотели продать «заинтересованному лицу за 2 млрд рублей», но в сентябре один из её поставщиков потребовал срочно погасить долг и пригласил на сделку сотрудников полиции, «из-за чего сделка сорвалась». «Плеер.ру» собирался переформатироваться в маркетплейс.
  • По словам юриста одного из поставщиков, который сейчас через суд пытается взыскать долг с «Плеер.ру», магазин перестал переводить деньги по договору поставки ещё в августе. Шансы вернуть долг он назвал в беседе с Shopper's минимальными и предположил, что «Плеер.ру» ждёт банкротство.
Источник: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fmaps%2Forg%2Fpleer_ru%2F1112037406%2Fgallery%2F%3Fll%3D37.656640%252C55.708535%26amp%3Bphotos%255Bbusiness%255D%3D1112037406%26amp%3Bphotos%255Bid%255D%3Durn%253Ayandex%253Asprav%253Aphoto%253AmXliR1C43XfLizk57qymnuUvCf_f9Pk%26amp%3Bz%3D16&postId=1694153" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Яндекс Карты</a>»
Источник: «Яндекс Карты»
  • Запущенный в 2002 году «Плеер.ру» завоевал популярность благодаря ценам ниже, чем у других, и широкому ассортименту. ООО «Восход» зарегистрировано в 2021 году. «Ъ» отмечал, что Конышев никогда не владел и не занимал никакой должности в этом юрлице. По данным «Контур.Фокуса», в 2023-м компания получила 78,9 млн рублей чистой прибыли при 3,1 млрд выручки.
  • В 2018 году «Плеер.ру» уже приостанавливал работу на фоне обысков в московском офисе. В 2019-м суд закрыл магазин на 30 дней после проверки ФНС и ФСБ. Налоговая обнаружила, что компания систематически нарушает законы об обязательном использовании онлайн-касс.

#новости #плеерру

11
11
51 комментарий
xsignes

А могли бы зарядить 10 ундециллионов рублей

13
2
2
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Sergei Timofeyev

За шоколадки и пакеты по 20 рублей.

2
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abubas//

Молодец, приплёл

2
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Лондон из зэ кэпитал оф...

Они же такой же гигант как гугл))

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ЯжПрограммист

Вот и нашлись все скидки в плеере

12
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Андрей

На храм!!!

8
1
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Филипп Гаврилов

Какая связь?

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