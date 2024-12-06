Налоговая подала иск к магазину электроники «Плеер.ру» почти на 10 млрд рублей

Компания сообщила о приостановке работы в сентябре 2024 года.28 ноября 2024 года Инспекция федеральной налоговой службы №22 по Москве подала иск к ООО «Восход», юрлицу интернет-магазина «Плеер.ру», на 9,8 млрд рублей, обратило внимание Shopper’s. Суд пока не принял его к рассмотрению.В конце сентября 2024 года «Плеер.ру» сообщил на своём сайте и в соцсетях, что магазин и отдел клиентской поддержки не работают «по техническим причинам». С начала октября, как пишет Shopper's, его партнёры и контрагенты стали подавать иски о взыскании задолженности по договорам.Издание нашло больше 30 исков, их общая сумма требований — почти 330 млн рублей. Одно из заявлений подал «Сбер» в начале ноября на сумму 225 млн рублей, заседание по этому делу запланировано на 20 января 2025 года. ФНС, «Сбер» и «Плеер.ру» не ответили на запросы издания.После сообщений об остановке работы основатель «Плеер.ру» Алексей Конышев рассказывал «Ъ», что прямые продажи техники прекратили «из-за отсутствия закупочных средств на товары».Компанию хотели продать «заинтересованному лицу за 2 млрд рублей», но в сентябре один из её поставщиков потребовал срочно погасить долг и пригласил на сделку сотрудников полиции, «из-за чего сделка сорвалась». «Плеер.ру» собирался переформатироваться в маркетплейс.По словам юриста одного из поставщиков, который сейчас через суд пытается взыскать долг с «Плеер.ру», магазин перестал переводить деньги по договору поставки ещё в августе. Шансы вернуть долг он назвал в беседе с Shopper's минимальными и предположил, что «Плеер.ру» ждёт банкротство.Источник: «Яндекс Карты»Запущенный в 2002 году «Плеер.ру» завоевал популярность благодаря ценам ниже, чем у других, и широкому ассортименту. ООО «Восход» зарегистрировано в 2021 году. «Ъ» отмечал, что Конышев никогда не владел и не занимал никакой должности в этом юрлице. По данным «Контур.Фокуса», в 2023-м компания получила 78,9 млн рублей чистой прибыли при 3,1 млрд выручки.В 2018 году «Плеер.ру» уже приостанавливал работу на фоне обысков в московском офисе. В 2019-м суд закрыл магазин на 30 дней после проверки ФНС и ФСБ. Налоговая обнаружила, что компания систематически нарушает законы об обязательном использовании онлайн-касс.#новости #плеерру
А могли бы зарядить 10 ундециллионов рублей
За шоколадки и пакеты по 20 рублей.
Молодец, приплёл
Они же такой же гигант как гугл))
Вот и нашлись все скидки в плеере
На храм!!!
Какая связь?