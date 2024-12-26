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Таня Боброва
Еда

Управление Роспотребнадзора подало иск к «Кухне на районе»

Сервис приостановил работу летом 2024 года после массовых случаев ботулизма.

  • Управление Роспотребнадзора по Москве 18 декабря 2024 года подало иск в Арбитражный суд города к ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). На это обратило внимание Shopper's.
  • Суд принял заявление к производству 24 декабря, заседание назначено на 4 февраля 2025 года. Роспотребнадзор просит привлечь компанию к ответствнности по ч.2 ст.14.43 КоАП.
  • Эта статья, в частности, предусматривает ответственность за нарушение требований технических регламентов или обязательных требований к продукции, которое повлекло причинение вреда жизни или здоровью граждан. Ответственность по ней для юрлиц — штраф от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.
  • Другие детали дела в карточке не приводятся. В московском управлении Роспотребнадзора и «Кухне на районе» на момент публикации не ответили на запросы издания.
  • Опрошенные изданием юристы отмечают: часто основание для таких исков — несоблюдение санитарных норм при приготовлении, хранении и транспортировке продуктов, отсутствие должного контроля качества или неисполнение предписаний Роспотребнадзора. Они предполагают, что ведомство добивается дополнительных санкций.
  • Летом 2024 года в Москве и некоторых других регионах России зафиксировали случаи ботулизма. Двое из более чем 400 пострадавших скончались. По данным Роспотребнадзора, причиной заражения стал салат лобио. Основные изготовители — «Локалкитчен» и «Савон-К».
  • После в «Кухне на районе» заявили, что в сообщении ведомства речь идёт о поставщике консервированной фасоли «Савон-К». Сервис приостановил работу. СК завёл дела, пострадавшие начали подавать иски. Суд в Москве отправил под домашний арест гендиректора «Кухни на районе» и ещё двух человек по делу о массовом отравлении.
Полина Лааксо
Еда
Отравления в «Кухне на районе»: что известно о случаях ботулизма в Москве, Казани и Нижнем Новгороде

С симптомами ботулизма госпитализировали 301 человека. Известно об одном летальном исходе.

Источник фото: «Кухня на районе»

#новости #кухнянарайоне

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9 комментариев
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Какая-то кухня, про запрет ВПН новость актуальная и будут ли штрафы за ВПН
"Роскомнадзор планирует потратить 59 млрд рублей на усиление средств блокировки. Операторов связи тогда обяжут предоставлять данные о пользователях, заходящих на заблокированные сайты, при этом будут собираться только сетевые адреса операторов, а не личные данные пользователей."

4
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местный житель

Уже была эта новость и другая тоже.
Пока только сбор. А когда введут штрфы - посмотрим.

4
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d3n.z3l
2
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Иван Касаткин

Вопрос только один — случаи ботулизма зафиксировали в Москве, Казани и Нижнем Новгороде, но вменяют всё, по сути, одной только «Кухне на районе», которая работает только в Москве.

Почему?

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местный житель

Потому что все революции начинались именно со столицы. Ещё спроси почему у москвичей льготы заебись

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Gee Baller

Lol

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Отрицательный Веган

@Таня Боброва
Птчк ты прнс?

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