Суды в Санкт-Петербурге вслед за московскими начали приостанавливать работу магазинов «Светофор»

После проверок Роспотребнадзора.Источник: «Светофор»Петербургское управление Роспотребнадзора проверило магазины ООО «Торгсервис 78», которые работают под брендом «Светофор».В четырёх торговых точках специалисты нашли «грубые нарушения» требований законодательства: отсутствие необходимого оборудования и условий для его обработки, неудовлетворительное содержание помещений и другие.Роспотребнадзор передал материалы в районные суды. Три магазина уже приостановили работу. На какой срок и по каким адресам, ведомство не уточняет. Но отмечает: всего в 18 магазинах «забраковали» более 2000 тонн «некачественной пищевой продукции» и 150 единиц непродовольственных товаров.В конце января 2025 года о приостановке работы магазинов ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», которые управляют «Светофорами» в Москве и Московской области, написали «Ведомости». Иски также подал Роспотребнадзор. Срок приостановки работы — от 60 до 90 дней.Виктория СтепановаМаркетплейсы22.04.2021Магазины-склады с дешёвыми продуктами: что известно о «таинственной» сети «Светофор» с выручкой почти 200 млрд рублей Её основатели вдохновились успехом Walmart и открыли сеть магазинов с минимальным оформлением. В 2021 году они попали в список Forbes, но о них никто ничего не знает.#новости #светофор
Внезапно выяснили, что это не магазины а помойки? Или конкуренты заказали?
не магазины, а помойки Лол, будто это когда-то заставляло Роспотребнадзор шевелиться. Как вариант, Магнит или кто там хотел себе дискантер заиметь - вот выдавят "рыночными методами" и будет для них место
Странно , что только в четырех.
У Светофора разве магазины? Это грязные склады с ценниками
а почему очереди там всегда ?
Очень прибыльные и быстрорастущие склады
https://www.forbes.ru/milliardery/509450-vladelec-diskaunterov-svetofor-stal-dollarovym-milliarderom
отжимают