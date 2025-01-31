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Таня Боброва
Ритейл

Суды в Санкт-Петербурге вслед за московскими начали приостанавливать работу магазинов «Светофор»

После проверок Роспотребнадзора.

Источник: «Светофор»
Источник: «Светофор»
  • Петербургское управление Роспотребнадзора проверило магазины ООО «Торгсервис 78», которые работают под брендом «Светофор».
  • В четырёх торговых точках специалисты нашли «грубые нарушения» требований законодательства: отсутствие необходимого оборудования и условий для его обработки, неудовлетворительное содержание помещений и другие.
  • Роспотребнадзор передал материалы в районные суды. Три магазина уже приостановили работу. На какой срок и по каким адресам, ведомство не уточняет. Но отмечает: всего в 18 магазинах «забраковали» более 2000 тонн «некачественной пищевой продукции» и 150 единиц непродовольственных товаров.
  • В конце января 2025 года о приостановке работы магазинов ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», которые управляют «Светофорами» в Москве и Московской области, написали «Ведомости». Иски также подал Роспотребнадзор. Срок приостановки работы — от 60 до 90 дней.
Виктория Степанова
Маркетплейсы
Магазины-склады с дешёвыми продуктами: что известно о «таинственной» сети «Светофор» с выручкой почти 200 млрд рублей

Её основатели вдохновились успехом Walmart и открыли сеть магазинов с минимальным оформлением. В 2021 году они попали в список Forbes, но о них никто ничего не знает.

Магазин «Светофор» в городе Кумертау <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vnauhPfsEOg" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">YouTube-канал ТРК «АРИС»</a>

#новости #светофор

2
1
27 комментариев
Костя Иночкин

Внезапно выяснили, что это не магазины а помойки? Или конкуренты заказали?

12
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Твердыня

не магазины, а помойки Лол, будто это когда-то заставляло Роспотребнадзор шевелиться. Как вариант, Магнит или кто там хотел себе дискантер заиметь - вот выдавят "рыночными методами" и будет для них место

2
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Vlad

Странно , что только в четырех.

1
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Шалтай Болтай

У Светофора разве магазины? Это грязные склады с ценниками

9
2
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Ruslan

а почему очереди там всегда ?

2
1
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Андрей

Очень прибыльные и быстрорастущие склады
https://www.forbes.ru/milliardery/509450-vladelec-diskaunterov-svetofor-stal-dollarovym-milliarderom

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Иван Саблин

отжимают

7
1
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