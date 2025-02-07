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Полина Лааксо
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Прокуратура проверит Wildberries из-за жалоб на возобновившиеся досмотры в нижнем белье

В Wildberries заявили, что «окажут правоохранительным органам необходимое содействие».

  • О результатах проверки доложат позже, сообщил «Ведомостям» глава отдела по надзору за соблюдением законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Подмосковья Андрей Малютин.
  • О том, что сотрудников некоторых сортировочных центров снова просят раздеваться до белья при досмотре на входе «Ведомости» писали в январе 2025 года — со ссылкой на отраслевые чаты. Как пояснил их собеседник, процедура может быть необходима «в том числе для контроля запрещённых к проносу вещей — например, зажигалок, оружия, жидкостей неизвестного состава». В компании тогда пообещали провести проверку.
Кадр из старого видеоролика якобы со склада Wildberries в Подольске, который канал Baza <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fbazabazon%2F11862&postId=1798110" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">опубликовал</a> в июне 2022 года
Кадр из старого видеоролика якобы со склада Wildberries в Подольске, который канал Baza опубликовал в июне 2022 года
  • В соцсетях рассказывали про такие досмотры ещё летом 2022 года. Процедуру проводили из-за случаев воровства. В декабре прокуратура Московской области установила, что на складе проводят досмотр личных вещей сотрудников — и он незаконен. Главу охраны привлекли к дисциплинарной ответственности, но оснований для уголовного дела не нашли.
  • Тему подняли снова в начале 2024 года. 197 сотрудников склада в деревне Коледино и 74 человека из сортировочного центра в селе Сынково пожаловались на необходимость раздеваться до белья прокурору Подольска. Проверки проводили под видеокамерами, и записи с них «многократно появлялись в интернете».
  • В Wildberries утверждали, что «сотрудники охранной организации осуществляют бесконтактный осмотр, который проводится на добровольной основе при наличии подозрений в правонарушении — с привлечением правоохранительных органов».

#новости #wildberries

4
2
72 комментария
Тарас Козлов

Дружный коллектив, комфортные условия и конечно доверие к сотрудникам!

23
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Полина Лааксо
Автор

так это просто утренний тимбилдинг!

16
1
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Денис Демидов

Вы готовы оплачивать воровство ростом цен?

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Анон Аноныч

И печеньки?🍪🍪🍪

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Артур Мороз

С утра поднимают настроение на весь рабочий день. Когда меня в аэропорту просят разуваться, я уже раздражаюсь, а здесь каждый день с утра. Кто идёт на такие условия...

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Anton

Как можно что то заказывать на ВБ , он ведь вызывает максимально отталкивающее настроение. От рекламы до дизайна мобильного приложения, атмосферы в пунктах выдачи и всего прочего

15
2
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Слегка Придурковатый

Ты просто ненавидишь всё армяно-корейское.

7
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