Прокуратура проверит Wildberries из-за жалоб на возобновившиеся досмотры в нижнем белье

В Wildberries заявили, что «окажут правоохранительным органам необходимое содействие».О результатах проверки доложат позже, сообщил «Ведомостям» глава отдела по надзору за соблюдением законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Подмосковья Андрей Малютин.О том, что сотрудников некоторых сортировочных центров снова просят раздеваться до белья при досмотре на входе «Ведомости» писали в январе 2025 года — со ссылкой на отраслевые чаты. Как пояснил их собеседник, процедура может быть необходима «в том числе для контроля запрещённых к проносу вещей — например, зажигалок, оружия, жидкостей неизвестного состава». В компании тогда пообещали провести проверку.Кадр из старого видеоролика якобы со склада Wildberries в Подольске, который канал Baza опубликовал в июне 2022 годаВ соцсетях рассказывали про такие досмотры ещё летом 2022 года. Процедуру проводили из-за случаев воровства. В декабре прокуратура Московской области установила, что на складе проводят досмотр личных вещей сотрудников — и он незаконен. Главу охраны привлекли к дисциплинарной ответственности, но оснований для уголовного дела не нашли.Тему подняли снова в начале 2024 года. 197 сотрудников склада в деревне Коледино и 74 человека из сортировочного центра в селе Сынково пожаловались на необходимость раздеваться до белья прокурору Подольска. Проверки проводили под видеокамерами, и записи с них «многократно появлялись в интернете».В Wildberries утверждали, что «сотрудники охранной организации осуществляют бесконтактный осмотр, который проводится на добровольной основе при наличии подозрений в правонарушении — с привлечением правоохранительных органов».#новости #wildberries
Дружный коллектив, комфортные условия и конечно доверие к сотрудникам!
так это просто утренний тимбилдинг!
Вы готовы оплачивать воровство ростом цен?
И печеньки?🍪🍪🍪
С утра поднимают настроение на весь рабочий день. Когда меня в аэропорту просят разуваться, я уже раздражаюсь, а здесь каждый день с утра. Кто идёт на такие условия...
Как можно что то заказывать на ВБ , он ведь вызывает максимально отталкивающее настроение. От рекламы до дизайна мобильного приложения, атмосферы в пунктах выдачи и всего прочего
Ты просто ненавидишь всё армяно-корейское.