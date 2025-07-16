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Таня Боброва
Ритейл

Владелец «Винлаб» объяснил сбой в работе сети алкомаркетов «беспрецедентной кибератакой» с требованием выкупа

Магазины и сайт не работают третий день.

  • 14 июля 2025 года компания подверглась «беспрецедентной кибератаке», рассказали в Novabev Group. В результате была временно нарушена работоспособность части ИТ-инфраструктуры, что «отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети “Винлаб”».
  • По словам группы, хакеры вышли на связь и потребовали денег. Но компания «категорически отказывается», поскольку «придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками».
  • Команда работает над решением проблемы и подключила к расследованию внешних экспертов. В Novabev Group отметили, что «исходя из доступной информации» личные данные клиентов не пострадали.
  • О том, что магазины и сайт «Винлаба» не работают второй день, 15 июля 2025 года сообщили СМИ и Telegram-каналы. Компания говорила о «технических причинах».
  • Производитель алкоголя Novabev Group (бренды Beluga, «Беленькая», «Белая сова», Trouble Maker и другие) развивает сеть «Винлаб» с 2010 года, писало Shopper's. По итогам 2024 года у неё было свыше 2000 магазинов.
Источник: retailer.ru
Источник: retailer.ru

#новости #винлаб

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