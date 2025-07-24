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Данила Бычков
Ритейл

Владелец «Пятёрочки» и «Перекрёстка» приостановил закупки шоколадных батончиков, драже и конфет от Mars

Запасов Snickers и Twix хватит до сентября 2025 года, потом их могут заменить аналогами.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • Отгрузки продукции Mars в магазины ритейлера X5 «фактически остановились» 23 июля 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на источник.
  • Эту информацию изданию также подтвердили в пресс-службе X5, отметив, что причиной решения стало несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования».
  • Приостановка коснулась части продукции Mars: шоколадных батончиков, конфет, драже и жевательной резинки. В X5 заявили, что запасов хватит примерно на два месяца, но «риска пустых полок нет».
  • В августе-сентябре товары от Mars могут заменить на аналоги от других производителей. При этом поставки кормов для животных, которые также производит Mars, продолжаются. Среди них: Pedigree, Whiskas, Kitekat, Perfect Fit, Sheba, Royal Canin.
  • В пресс-службе Mars тоже подтвердили приостановку поставок в магазины X5. Компания выпускает в России шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse и Wrigley's.

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