Владелец «Пятёрочки» и «Перекрёстка» приостановил закупки шоколадных батончиков, драже и конфет от Mars

Запасов Snickers и Twix хватит до сентября 2025 года, потом их могут заменить аналогами.Источник: ТАССОтгрузки продукции Mars в магазины ритейлера X5 «фактически остановились» 23 июля 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на источник.Эту информацию изданию также подтвердили в пресс-службе X5, отметив, что причиной решения стало несоответствие предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования».Приостановка коснулась части продукции Mars: шоколадных батончиков, конфет, драже и жевательной резинки. В X5 заявили, что запасов хватит примерно на два месяца, но «риска пустых полок нет».В августе-сентябре товары от Mars могут заменить на аналоги от других производителей. При этом поставки кормов для животных, которые также производит Mars, продолжаются. Среди них: Pedigree, Whiskas, Kitekat, Perfect Fit, Sheba, Royal Canin.В пресс-службе Mars тоже подтвердили приостановку поставок в магазины X5. Компания выпускает в России шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse и Wrigley's.#новости