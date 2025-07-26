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Таня Боброва
Ритейл

LVMH запланировала продать бренд одежды и обуви Marc Jacobs за $1 млрд — WSJ

Среди потенциальных покупателей газета называет в том числе владельца бренда Reebok.

  • О том, что французский конгломерат LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton задумался о продаже модного бренда Marc Jacobs, сообщили источники WSJ.
  • По информации издания, среди потенциальных покупателей — Authentic (владелец Reebok), Bluestar Alliance (владелец Brookstone) и WHP Global (материнская компания бренда Vera Wang). Если переговоры не сорвутся, соглашение могут заключить в ближайшее время.
  • Бренд Marc Jacobs основал в 1984 году американский модельер Марк Джейкобс вместе с Робертом Даффи, пишет WSJ. Компания продаёт сумки, обувь, одежду и аксессуары. В 1997 году LVMH пригласила Джейкобса возглавить бренд Louis Vuitton и приобрела долю в бренде дизайнера, уточняет Reuters.
  • В сегменте люксовых ритейлеров «всплеск активности», отмечает WSJ. В апреле 2025 года Prada купила Versace за $1,4 млрд. Два крупных итальянских дома моды объединятся, но продолжат работать под своими брендами.
Источник: lifestyleasia.com
Источник: lifestyleasia.com

#новости

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