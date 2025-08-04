«Мы будем торговать продуктами»: сеть «Красное & Белое» заявила, что не собирается уходить из Вологодской области

Об этом сообщал губернатор региона.Сеть подтвердила, что с 1 августа 2025 года действие выданных ей лицензий на алкоголь в Вологодской области прекращено, пишет Forbes.«Мы будем торговать продуктами, они составляют более половины товарного ассортимента сети», — заявили в «Красном & Белом». О полном уходе речи не идёт.О нём сообщал губернатор региона Георгий Филимонов — сеть это опровергла. После этого он предложил «Красному & Белому» торговать хлебом и другими продуктами.С 25 июля 2025 года сеть прекратила продавать алкоголь в Вологодской области, так как у неё временно отозвали лицензию на его продажу — из-за «нарушений, которые она допустила». В итоге перестали работать 58 магазинов — преимущественно в Вологде и Череповце.В области с 1 марта 2025 года сократили время продажи алкоголя по будням — купить спиртное можно только с 12:00 до 14:00. Ограничения не распространяются на продажи в выходные, а также рестораны, бары и кафе. В апреле Филимонов сообщал, что после этого закрылись 220 из 610 алкомаркетов.#новости #красноебелое