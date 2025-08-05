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Таня Боброва
Ритейл

«Вкусвилл» запустил доставку в постамат c функцией холодильника в партнёрстве со столичной сетью «Московский постамат»

Продукты могут храниться в нём несколько часов, прежде чем их заберёт покупатель.

  • Пилотный проект сеть городских постаматов «Московский постамат» и «Вкусвилл» запустили в инновационном кластере «Ломоносов» МГУ.
  • Его резиденты могут заказать продукты у ритейлера, которые доставят в «хладомат» — устройство с охлаждением до +5°C. Получить заказ можно по коду из SMS.
  • Устройство состоит из четырёх ячеек, глубина — 0,5 м, высота — 2 м. Его собрали в России, ПО разработал ««Московский постамат». Ритейлер считает, что «хладоматы» будут востребованы у бизнес-центров, ЖК, больниц и других мест, где есть пропускной режим и иные ограничения доступа.
  • После тестов в кластере «Ломоносов» «хладоматы» появятся в других бизнес-центрах и жилых комплексах Москвы — рассматривают более 100 мест, отметили в компании.
Источник: «Вкусвилл»
Источник: «Вкусвилл»
  • В июле 2024 года доставку в постаматы в партнёрстве со сетью «Московский постамат» запустил Wildberries.

#новости #вкусвилл

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