«Красное & Белое» начала добиваться восстановления лицензии на продажу алкоголя в Вологодской области через суд

Компания заявила, что не уходит из региона и будет торговать продуктами.29 июля 2025 года ООО «Альфа-М», которое управляет сетью алкомаркетов «Красное & Белое», подало в Арбитражный суд Вологодской области иск к региональному Минэкономики. На это обратил внимание «Ъ».Компания просит признать незаконным и отменить решение о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкоголя. В рамках обеспечительных мер «Альфа-М» просила приостановить действие этого приказа на время слушаний, но 30 июля суд в ходатайстве отказал.В «Красном & Белом» и Минэкономики Вологодской области оперативно не ответили на запросы газеты. Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что обычно суды в подобных спорах встают на сторону регуляторов, а добиться успеха бизнес может, лишь доказав существенные нарушения с их стороны.Губернатор региона Георгий Филимонов сообщал, что с 25 июля 2025 года у сети «Красное & Белое» приостановили лицензию на розничную продажу алкоголем, а с 1 августа — действие лицензии досрочно прекращено. По его словам, сеть «уходит из Вологодской области».Сама компания заявила, что не собирается уходить и будет торговать продуктами — они составляют более половины товарного ассортимента сети. По оценке «Infoline-Аналитики», которую приводит «Ъ», в регионе у «Красного & Белого» находится 58 из 21,2 тысячи магазинов сети. Осенью 2024-го в регионе работало 168 магазинов.#новости #красноебелое