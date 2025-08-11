Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Ритейл

«Магнит» открыл первый магазин «Заряд от Магнита» с фокусом на готовую еду

Там разместили кухню, пекарню, точку с кофе и зону самообслуживания с раменоваркой.

Источник здесь и далее: «Магнит»
Источник здесь и далее: «Магнит»
  • Первый магазин под новым брендом открылся по адресу Сущёвский вал, 53 в Москве, рассказала компания. Его площадь — 100 м². Есть «полноценная кухня», пекарня, кофейная станция и зона для посетителей.
  • На кухне готовят более 40 блюд: пиццу, хот-доги, чебуреки и другое. Там же покупатели могут подогреть готовую еду. Есть зона самообслуживания с раменоваркой. Среди напитков — в том числе эспрессо-тоник или протеиновый коктейль. Всего в ассортименте свыше 2000 позиций.
  • В 2025 году «Магнит» планирует открыть более 100 магазинов «Заряд» в Москве и области — на первых этажах жилых комплексов, центральных улицах, рядом с офисами, вузами и туристическими точками. В зависимости от места будут менять площадь, ассортимент и набор сервисов.
«Магнит» открыл первый магазин «Заряд от Магнита» с фокусом на готовую еду
«Магнит» открыл первый магазин «Заряд от Магнита» с фокусом на готовую еду
  • «Магнит» анонсировал открытие сети небольших магазинов «Заряд от Магнита» с фокусом на готовую еду в июне 2025 года. Компания описывала формат как «городской холодильник и кофейню» рядом с домом или работой.

#новости #магнит

2
2
1
16 комментариев