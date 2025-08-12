Популярное
Таня Боброва
Ритейл

Сеть «Золотое яблоко» подала заявку на регистрацию товарного знака — своего фирменного лаймового цвета

Из крупных ритейлеров свой цвет смог зарегистрировать, например, Wildberries.

  • Ритейлер косметики подал заявку в Роспатент в начале августа 2025 года, обратил внимание «Ъ». Основатель и совладелец сети Максим Паняк пояснил, что так компания хочет «укрепить визуальную идентичность бренда».
  • Кроме того, регистрация цвета как товарного знака поможет бренду «минимизировать возможную путаницу» в глазах клиентов и «защитить их от мошенников», которые используют цвета и атрибутику сети в своих целях.
  • Речь про оттенок Pantone 389C (RGB 220, 255, 0), уточняет New Retail. Ритейлер использует его с 2021 года.
Источник: Федеральная служба по интеллектуальной собственности / «Ъ»
  • Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнёры» Елена Баршай отметила, что заявок на правовую охрану цвета «крайне мало». Обычно их подают крупные компании, поскольку могут подтвердить «обширную ассоциативную связь потребителей с определёнными цветами».
  • В 2024 году фиолетовый цвет и градиент как товарные знаки зарегистрировал Wildberries. Речь про моноцвет (Pantone 675C) и градиент цветов: фуксия (Pantone 2395С), фиолетовый (Pantone 254C), тёмно-фиолетовый (Pantone 2617С). В мае 2025-го фирменный цвет зарегистрировал «Авиасейлс» — он называется Aviasales Cheap Blue.

#новости

9 комментариев