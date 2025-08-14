Популярное
Таня Боброва
Ритейл

«Магнит» открыл первый рамен-бар в магазине «у дома» в Москве

Ритейлер планирует протестировать формат в крупных городах.

Источник здесь и далее: Shopper's
  • Ритейлер открыл рамен-бар на Малой Пироговской, 17, где «высокий спрос» на готовые блюда. Это позволит быстро собрать обратную связь и «определить целевое предложение» для возможного масштабирования проекта, считает компания.
  • На первом этапе «Магнит» планирует в тестовом режиме открывать компактные раменные с сокращённым ассортиментом в магазинах «у дома» в крупных городах.
  • Раменная работает по принципу самообслуживания: покупателю нужно выбрать лапшу и топинги, оплатить заказ и приготовить блюдо в раменоварке. Его можно взять с собой или съесть в магазине — в нём есть зона кафе. Кроме лапшы на витринах представлены другие азиатские товары: напитки, снеки, мороженое моти, онигири и прочие.
  • В 2023 году «Магнит» начал тестировать зоны с фастфудом в магазинах «у дома». Ритейлер оборудовал их фритюрницами и конвекционными печами — еду готовят на заказ при покупателях.
  • Направление кафе развивают и другие ритейлеры: летом 2023-го ресторан под своим брендом в одном из гипермаркетов в Санкт-Петербурге открыла «Лента». Кофейни есть у «Азбуки вкуса», кафе — у «Вкусвилла» и «Перекрёстка».
«Магнит» открыл первый рамен-бар в магазине «у дома» в Москве

#новости #магнит

37
10
1
68 комментариев