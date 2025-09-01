Популярное
Евгения Евсеева
Ритейл

«Золотое яблоко» откроет собственный завод по производству косметики

Инвестиции в проект составят 4 млрд рублей.

  • Сеть парфюмерно-косметических магазинов рассматривает для завода площадки на Урале и в Москве, пишет РБК. По ним уже идут переговоры, но с какими компаниями — не уточняется.
  • Завод должен выйти на полную мощность до 2030 года. На нём будут производить уходовую косметику под собственным брендом For me, а также контрактную косметику для независимых российских брендов.
Источник: «Золотое яблоко»
  • «Золотое яблоко» основано в 1996 году. По собственным данным, её бизнес охватывает шесть стран, в том числе Россию, Казахстан, Беларусь, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также планирует выйти в Китай.
  • Выручка «Золотого яблока» в России в 2024 году выросла на 66,3% год к году и достигла 155,5 млрд рублей. Сеть обогнала по этому показателю конкурентов — «Лэтуаль» и «Рив Гош».

#новости #золотоеяблоко

