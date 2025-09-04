«Тамагочи» преодолела отметку в 100 млн продаж с момента выпуска — игрушки вновь получили популярность благодаря ностальгии, вызывающей «потребность в побеге от реальности»

Первую версию устройства выпустили в 1996 году. Источник: The Japan TimesКоличество проданных за всё время «Тамагочи» превысило 100 млн экземпляров в августе 2025 года, пишет The Japan Times. Компания Bandai продолжала выпускать обновлённые модели игрушки, но в 2025 году серия получила «второе дыхание».«Тамагочи» вернулась в моду из-за «мощной ностальгии», которая вызывает «потребность в побеге от реальности», отмечает издание. Также на популярность устройства повлияла растущая индустрия «взрослых детей» — в США, Европе и Китае за последние годы увеличился спрос на игрушки среди совершеннолетних покупателей.В июле 2025 года Bandai выпустил 37-ю версию устройства, получившую название Tamagotchi Paradise. Она позволяет пользователям подключать свои устройства друг к другу, а их «питомцам» — «сражаться или размножаться». Цена модели составила $45 (около 3600 рублей по курсу ЦБ на 4 сентября 2025 года).На Японию приходится 49% продаж «Тамагочи», на США — 33%, на Европу — 16%. В 2024 году Bandai открыла магазин в Великобритании из-за роста продаж за рубежом. Также у компании есть два магазина в США и один в Испании.#новости