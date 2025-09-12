Итальянский модельер Джорджо Армани завещал наследникам продать контрольный пакет в модном доме или вывести его на биржу

Дизайнер, чьё состояние Bloomberg оценивало в $9 млрд, умер в начале сентября 2025 года.Источник: Luca Bruno / Associated Press / WSJСогласно завещанию, с которым ознакомилось Reuters, фонд Giorgio Armani Foundation получит 10% акций компании (30% голосующих акций и право на доли других акционеров в случае их смерти). Остальные акции распределят между «правой рукой» модельера Панталео Дель'Орко (30% и 40% голосующих), его сестрой и племянниками (по 15%, двое будут владеть по 15% голосующих акций).Завещание также предписывает продать 15% модного дома в течение 18 месяцев. Приоритет будет у французского LVMH, косметической L'Oreal и производителя очков EssilorLuxottica (бренды Ray-Ban, Oakley и другие). Покупателем также сможет стать компания из сферы моды, согласованная с Дель'Орко, в приоритете — те, у кого есть коммерческие партнёрства с Armani.Покупатель получит 15% голосов и сможет назначить члена совета директоров, уточняет Reuters. У фонда останется право вето по будущим изменениям в компании. Через три-пять лет тот же покупатель сможет увеличить свою долю до контрольной. В противном случае компанию нужно вывести на биржу.Армани был единственным крупным акционером компании, основанной им в 1975 году вместе с другом Серджо Галеотти, отмечает Reuters. Детей у него не было. Агентство отмечает, что завещание стало «неожиданным поворотом», поскольку компания «защищала свою независимость и итальянские корни». Состояние Армани на июнь 2025 года оценивалось в $9 млрд, что делало его одним из богатейших людей Италии, отмечало Bloomberg.#новости