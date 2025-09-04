Популярное
Итальянский модельер Джорджо Армани умер в возрасте 91 года

Причины смерти неизвестны.

Источник: Fashion Network
  • Джорджо Армани ушёл из жизни в окружении семьи, пишет La Repubblica со ссылкой на заявление компании Armani. Модельеру был 91 год.
  • В 1974 году Армани выпустил первую коллекцию одежды под собственным именем, до этого несколько лет проработав ассистентом итальянского модельера Нино Черутти. В 1975 году он основал модный дом Armani вместе со своим другом Серджо Галеотти.
  • Армани всегда отказывался продавать компанию одному из люксовых французских конгламератов, предпочитая оставаться независимым, отмечает Financial Times.
  • Состояние Армани на июнь 2025 года оценивалось в $9,5 млрд, что делало его одним из богатейших людей Италии, отмечает Bloomberg. Ему принадлежали бренды Emporio Armani, Armani Exchange и Giorgio Armani, а также отели, рестораны, линии косметики и товаров для дома.
  • По данным FT, часть активов Армани перейдёт под управление основанного им в 2016 году фонда Giorgio Armani Foundation. Остальное унаследуют члены семьи итальянца — по завещанию им будет запрещено продавать свою долю третьим лицам.

