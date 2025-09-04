Итальянский модельер Джорджо Армани умер в возрасте 91 года

Причины смерти неизвестны.Источник: Fashion NetworkДжорджо Армани ушёл из жизни в окружении семьи, пишет La Repubblica со ссылкой на заявление компании Armani. Модельеру был 91 год.В 1974 году Армани выпустил первую коллекцию одежды под собственным именем, до этого несколько лет проработав ассистентом итальянского модельера Нино Черутти. В 1975 году он основал модный дом Armani вместе со своим другом Серджо Галеотти.Армани всегда отказывался продавать компанию одному из люксовых французских конгламератов, предпочитая оставаться независимым, отмечает Financial Times.Состояние Армани на июнь 2025 года оценивалось в $9,5 млрд, что делало его одним из богатейших людей Италии, отмечает Bloomberg. Ему принадлежали бренды Emporio Armani, Armani Exchange и Giorgio Armani, а также отели, рестораны, линии косметики и товаров для дома.По данным FT, часть активов Армани перейдёт под управление основанного им в 2016 году фонда Giorgio Armani Foundation. Остальное унаследуют члены семьи итальянца — по завещанию им будет запрещено продавать свою долю третьим лицам.#новости #armani