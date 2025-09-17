Издательская группа «Эксмо-АСТ» полностью прекратила отгружать книги «Лабиринту» из-за долгов

Она уже делала это, но потом договорилась с интернет-магазином о рассрочке по долгам.Источник: РАПСИПоставки прекратили в конце 2024 года, сообщил «Ведомостям» совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Вопрос об урегулировании задолженности «сейчас прорабатывается», говорит он.«Эксмо-АСТ» — крупнейшая в России издательская группа. В неё входят «Эксмо», АСТ, «Бомбора», «Манн, Иванов, Фербер», «Азбука-Аттикус», объединённая сеть «Читай-города» и «Буквоеда», «Литрес». Задолженность «Лабиринта» перед издательствами начала формироваться ещё в 2023-м и на конец мая 2024 года составляла «сотни миллионов рублей».В период с 2023-го по 2025 год задолженность «Лабиринта» перед всеми поставщиками превысила 300 млн рублей, отмечают «Ведомости». По данным «Контур Фокуса», в 2024-м выручка ООО «Книготорговая компания Лабиринт» составила 2,7 млрд рублей, чистая прибыль — 485 тысяч рублей, ООО «Лабиринт.ру» — 2,5 млрд и 121 тысячу рублей соответственно.Весной 2024 года издательства рассказали, что «Лабиринт» начал задерживать выплаты за поставленные книги. Некоторые из них прекратили сотрудничество с магазином. Покупатели в соцсетях жаловались, что доставка книг затягивается, а пункты выдачи закрываются. В июле сотрудники интернет-магазина начали массово жаловаться на задержки зарплат и увольняться.В мае того же года «Эксмо-АСТ» прекратило поставки книг в «Лабиринт», но в сентябре стороны договорились о рассрочке по долгам.За год «Лабиринт» закрыл 90% книжных магазинов — компания оказалась на грани банкротства из-за крупных долгов перед поставщиками.#новости #лабиринт #эксмо