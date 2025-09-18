«Яндекс» открыл всем продавцам доступ к KIT — сервису для создания интернет-магазинов

Создание сайта — бесплатное.Источник: «Яндекс»Компания представила платформу в августе 2025 года, поначалу доступ был для части продавцов по заявкам. Теперь зарегистрироваться и создать магазин может любой продавец физических товаров.Зарегистрироваться нужно через «Яндекс ID», а затем заполнить информацию о компании — название магазина, ИНН, ссылки на соцсети или сайт. После этого откроется доступ к личному кабинету, где можно уже создать интернет-магазин: подключить способы оплаты, интегрировать ERP- и CRM-системы, настроить логистику и опубликовать сайт.Для популярных категорий (электроника и бытовая техника, одежда, обувь и аксессуары, мебель, товары для дома и ремонта) есть готовые UX-шаблоны.#новости #яндекс #kit