«Яндекс» запустил платформу для создания интернет-магазинов

Создание сайта — бесплатное.Источник: «Яндекс»Она называется KIT, сообщила компания. Пока воспользоваться ею смогут предприниматели, которые торгуют fashion-товарами, косметикой, электроникой и бытовой техникой, товарами для дома, дачи, сада и ремонта, детей. К октябрю 2025 года доступ откроют всем.Чтобы воспользоваться платформой, нужно подать заявку на сайте. Она предлагает UX-шаблоны для создания сайта и всю готовую инфраструктуру: инструменты для управления товарами и заказами, интеграцию со складскими системами и службами доставки, сервисы оплаты, в том числе и через рассрочку, кассы, CRM и другие решения.Шаблоны интернет-магазинов делятся на категории, каждый уже SEO-оптимизирован. Регистрация для пользователей не нужна — данные об адресах, способах оплаты и BNPL (buy now, pay later, сервисы рассрочки, у «Яндекса» это «Сплит» — vc.ru) подтянутся из сервисов «Яндекса».Есть программы по развитию магазина, они отличаются уровнями поддержки со стороны «Яндекса» и зависят от трат в «Яндекс Директе». При сумме расходов от 100 тысяч до 300 тысяч рублей включится базовая, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей — средняя, от 500 тысяч до 2 млн рублей — оптимальная, больше 2 млн рублей — премиум.#новости #яндекс