Wildberries & Russ может выкупить бизнес «Рив Гош» — «Ъ»

В августе 2025 года основным претендентом на сеть магазинов косметики источники газеты называли структуры «Севергрупп», но эти переговоры якобы «забуксовали».Источник: ОК! По словам двух источников «Ъ» на рынке ритейла, договорённость сети магазинов косметики и парфюмерии и объединённой компании Wildberries & Russ уже достигнута — согласование условий заняло несколько дней. О том, что «Рив Гош» может выкупить Wildberries, сообщил также источник РБК.В Wildberries и «Рив Гош» не ответили на вопросы газеты. Пресс-службы сослались лишь на сообщение от 26 сентября 2025 года. Тогда компании объявили о стратегическом партнёрстве: «Рив Гош» подключился к сервису самовывоза Click&Collect и получил раздел в каталоге парфюмерии и косметики на маркетплейсе.«Рив Гош» основали в 1995 году Павел и Лариса Карабань, напоминает «Ъ». Сеть насчитывает 252 магазина. По данным «Контур.Фокуса», юрлицо ритейлера — ООО «Аромалюкс» — получило в 2024 году 37,4 млрд рублей выручки и чуть более 1,5 млрд рублей чистого убытка. «Аромалюкс» подконтрольно кипрской Rive Gauche Group Ltd.О планах продажи «Рив Гош» источники «Ъ» говорили в августе 2025 года. Двое из них называли основным претендентом на актив структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивал тогда бизнес ритейлера в 5-6 млрд рублей.Однако, по словам четырёх собеседников газеты, эти переговоры «забуксовали». По данным издания, Wildberries & Russ предложила более выгодные условия, который не предполагает дальнейшего участия в бизнесе бывших совладельцев. В «Севергрупп» от комментариев отказались.#новости