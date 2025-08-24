Владельцы «Рив Гош» запланировали продать бизнес — «Ъ»

Основной претендент на активы — структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова, говорят два источника газеты.О планах продать сеть магазинов косметики и парфюмерии «Ъ» рассказали пять собеседников на рынке торговли. По данным одного из них, сделка находится на финальном этапе.Он же сообщил, что из действующих совладельцев в бизнесе может остаться только Лариса Карабань. «Севергрупп» от комментариев отказалась. «Рив Гош» не ответил на запрос.Стоимость активов в «Infoline-Аналитике» оценили в 5-6 млрд рублей.Источник фото: ОК!«Рив Гош» основали в 1995 году Павел и Лариса Карабань. Сеть развивает более 250 магазинов в 88 городах. По данным «Infoline-Аналитики», это пятый по обороту парфюмерно-косметический ритейлер в стране.Операционная компания «Рив Гош» — ООО «Аромалюкс». 100% в юрлице принадлежит кипрской Rive Gauche Group. Выручка ООО на конец 2024 года составила 37,4 млрд рублей против 35,1 млрд годом ранее, а чистый убыток — 1,6 млрд рублей против 557 млн в 2023-м, следует из данных «Контур.Фокуса». Там же указано, что в 2021-м и 2022 годах у компании была чистая прибыль.«Севергрупп» Мордашова — основной владелец торговой сети «Лента», которая в конце 2024 года выкупила сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги».В апреле 2025 года СМИ писали, что парфюмерно-косметическая сеть «Золотое яблоко» обогнала по выручке за 2024 год и «Рив Гош», и «Лэтуаль». Компания также работает в Беларуси, ОАЭ, Казахстане, Катаре и Саудовской Аравии и планирует выйти в Китай.#новости #ривгош