«Лента» купила сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги»

Сумма сделки неизвестна.Компания объясняет: «Улыбка радуги» — одна из крупнейших в России сетей магазинов товаров по уходу за собой и лидер в «ключевом» для «Ленты» Северо-Западном федеральном округе.Сумму сделки компания не раскрывает, но её уже согласовала ФАС. «Улыбка радуги» продолжит работать как отдельный формат с «сохранением основных операционных процессов и существующего бренда».В апреле 2023 года о возможной сделке говорили источники «Коммерсанта». Тогда в «Infoline-Аналитике» оценивали стоимость «Улыбки радуги» в 35 млрд рублей.«Улыбка радуги» основана в 2001 году в Санкт-Петербурге — сначала открылся магазин под брендом «Ласка», позже он стал называться «Мэри Поппинс», потом — «Улыбка», а с 2004-го — «Улыбка радуги».По данным, которые приводит «Лента», на сентябрь 2024-го у сети было 1535 магазинов общей площадью 204 тысячи м², а также три распределительных центра.Источник: «Яндекс Карты»С 2012 года «Улыбка радуги» принадлежала совладельцам ритейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру. До 2022 года в совет директоров Ulybka Investments Ltd входила супруга Мейера — Инна Мейер.Костыгина обвинили в мошенничестве с выданным «Юлмарту» кредитом «Сбербанка» на 1 млрд рублей в 2017 году. В 2022 году суд в Санкт-Петербурге признал бизнесмена банкротом, а в сентябре 2024-го завершил реализацию его имущества.Августа и Инну Мейер арестовали 9 декабря 2021 года по подозрению в мошенничестве и хищении кредита «Сбербанка» в 2,4 млрд рублей, выданных «Юлмарту» на развитие бизнеса. В декабре 2021 года суд отправил Инну Мейер под домашний арест. Августа Мейера в январе 2023 года освободили под залог в 30 млн рублей.В сентябре 2024-го суд приговорил Костыгина и Августа и Инну Мейер к срокам, но освободил от наказания — в связи с истечением срока давности преступления.#новости #лента #улыбкарадуги
Ну радугу устранить нужно, нескрепно. И логотип серым сделать.
Оскал реальности — хорошее название.
Да Лента тоже как-то не в патриотичных цветах
Улыбка может быть и как из одноименного фильма хоррора
Не название, а мечта для комментатора vc
«Улыбка радуги» — одна из крупнейших в России сетей магазинов товаров по уходу за собойМда? Мне кажется, я ни разу не видел ни единого магазина ни в ТЦ, ни просто так на улице.
Один из крупнейших даже не подразумевает наличие во всех городах России.