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Евгения Евсеева
Ритейл

«Лента» купила сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги»

Сумма сделки неизвестна.

  • Компания объясняет: «Улыбка радуги» — одна из крупнейших в России сетей магазинов товаров по уходу за собой и лидер в «ключевом» для «Ленты» Северо-Западном федеральном округе.
  • Сумму сделки компания не раскрывает, но её уже согласовала ФАС. «Улыбка радуги» продолжит работать как отдельный формат с «сохранением основных операционных процессов и существующего бренда».
  • В апреле 2023 года о возможной сделке говорили источники «Коммерсанта». Тогда в «Infoline-Аналитике» оценивали стоимость «Улыбки радуги» в 35 млрд рублей.
  • «Улыбка радуги» основана в 2001 году в Санкт-Петербурге — сначала открылся магазин под брендом «Ласка», позже он стал называться «Мэри Поппинс», потом — «Улыбка», а с 2004-го — «Улыбка радуги».
  • По данным, которые приводит «Лента», на сентябрь 2024-го у сети было 1535 магазинов общей площадью 204 тысячи м², а также три распределительных центра.
Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • С 2012 года «Улыбка радуги» принадлежала совладельцам ритейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру. До 2022 года в совет директоров Ulybka Investments Ltd входила супруга Мейера — Инна Мейер.
  • Костыгина обвинили в мошенничестве с выданным «Юлмарту» кредитом «Сбербанка» на 1 млрд рублей в 2017 году. В 2022 году суд в Санкт-Петербурге признал бизнесмена банкротом, а в сентябре 2024-го завершил реализацию его имущества.
  • Августа и Инну Мейер арестовали 9 декабря 2021 года по подозрению в мошенничестве и хищении кредита «Сбербанка» в 2,4 млрд рублей, выданных «Юлмарту» на развитие бизнеса. В декабре 2021 года суд отправил Инну Мейер под домашний арест. Августа Мейера в январе 2023 года освободили под залог в 30 млн рублей.
  • В сентябре 2024-го суд приговорил Костыгина и Августа и Инну Мейер к срокам, но освободил от наказания — в связи с истечением срока давности преступления.

#новости #лента #улыбкарадуги

33
11 комментариев
Вадим Д.

Ну радугу устранить нужно, нескрепно. И логотип серым сделать.
Оскал реальности — хорошее название.

10
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badlawyer

Да Лента тоже как-то не в патриотичных цветах

5
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Rus Lan

Улыбка может быть и как из одноименного фильма хоррора

1
1
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debil
1
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Максим Исаев

Не название, а мечта для комментатора vc

1
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Император Нолимоций

«Улыбка радуги» — одна из крупнейших в России сетей магазинов товаров по уходу за собойМда? Мне кажется, я ни разу не видел ни единого магазина ни в ТЦ, ни просто так на улице.

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Алекс

Один из крупнейших даже не подразумевает наличие во всех городах России.

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