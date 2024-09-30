Суд приговорил бывших совладельцев «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера к срокам, но освободил от наказания

В связи с истечением срока давности.Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговоры в отношении совладельцев обанкротившегося интернет-ритейлера «Юлмарт»: Дмитрия Костыгина приговорил к четырём годам колонии общего режима, Августа Мейера — к трём годам. Обвинение просило по восемь лет колонии со штрафом по 900 тысяч рублей с каждого.Суд назначил сроки ещё нескольким фигурантам дела, в том числе Инне Мейер. Всех освободили от назначенного наказания в связи с истечением срока давности.Как пишет «Интерфакс», сторона защиты указала, что подсудимые полностью возместили ущерб. «Надо осмыслить решение. Пока все в состоянии лёгкого шока», — прокомментировал Костыгин РБК после суда.Изначально фигурантов обвиняли по статье о мошенничестве, но затем суд квалифицировал их действия по ст.165 УК (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием).Дмитрия Костыгина обвинили в мошенничестве с выданным «Юлмарту» кредитом «Сбербанка» на 1 млрд рублей в 2017 году. В 2022 году суд в Санкт-Петербурге признал бизнесмена банкротом, а в сентябре 2024-го завершил реализацию его имущества.Августа и Инну Мейер задержали в декабре 2021 года по подозрению в хищении кредитов «Сбербанка» на 2,3 млрд рублей, выданных «Юлмарту» на развитие бизнеса.Альберт ХабибрахимовМаркетплейсы26.12.2017Хронология: проблемы «Юлмарта» на фоне конфликта акционеров Как разногласия владельцев привели крупного онлайн-ритейлера к массовым сокращениям и возможному банкротству.#новости #юлмарт
В принципе, можно считать отмыв бабосиков успешным и схему признать рабочей для будущих поколений.
Они себе обеспечили жизнь и безбедную старость. А вы?
А мы прочитали и подумали что стали умнее
Полагаю, вы не брали у сбера кредит на бизнес, раз такую дичь пишите.
Их аналитики вам в жопу с фонариком залезут, вывернут вашу документацию на изнанку, прежде чем кредит дадут.
Обычная бизнес история, взяли деньги в рост, а конъектура сильно поменялась и все посыпалось, но только в РФ ты сразу мошенником становишься и в тюрьму отъезжаешь...
Вы как будто свечку держали
Согласен на все 100%, так оно и есть, а мы ничего(
Да, владелец компании которая шла на $ единорога, и могла на тот момент стать лидером икома в РФ решил украсть 1 млрд рублей ))) у него наверно квартира дороже стоила.
Плюс еще Рив Гош и так далее.
Кто следующий на обкатку этой схемы: Ситилинк или Днс? 😁