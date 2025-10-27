Сеть универсамов «Верный» ищет покупателя на бизнес — «Ъ»

Аналитики оценивают активы в 25-35 млрд рублей.Источник фото: Retail.ruО намерениях основателя «Верного» Андрея Рогачёва рассказали пять источников «Ъ» на рынке ритейла. Среди заинтересованных покупателей — «крупнейшие сети», уточнил один из них. В «Ленте» и «Магните» отказались от комментариев. В X5 не ответили.В самом «Верном» сообщили «Ъ», «что текущий информационный фон вокруг сделки отражает ожидания отдельных потенциальных покупателей».Рентабельность «Верного» по чистой прибыли равняется 0,5% при среднерыночных 2,5%, отметили в Neo. А неназванный источник газеты на рынке недвижимости добавил: цены в магазинах сети на 2-5% выше, чем в дискаунтерах, хотя качество обслуживания у них на том же уровне.Аналитики BGP Capital оценивают «Верный» в 30-35 млрд рублей с учётом долга. Infoline даёт оценку в 25 млрд рублей.Рогачёв — сооснователь «Пятёрочки» и «Карусели» — запустил сеть «Верный» в 2012 году. У неё свыше 1200 точек по стране.100% юрлица сети, ООО «Союз Св. Иоанна Воина», принадлежат кипрской Edpal. По данным «Контур.Фокуса», выручка на конец 2024 года составила 137 млрд рублей, а чистая прибыль — 616,3 млн рублей. За первое полугодие 2025-го сеть выручила 74,9 млрд рублей, что на 14,4% больше год к году.#новости #верный