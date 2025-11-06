Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Образование
Путешествия
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Ритейл

Ozon Fresh задумался об открытии собственных офлайн-магазинов

Рядом со своими дарксторами.

Источник: Ozon
Источник: Ozon
  • Сервис доставки продуктов заявил, что «заинтересован в тестировании новых каналов взаимодействия с клиентами», пишет Shopper's.
  • Сейчас он открывает дарксторы рядом с «наиболее популярными офлайн-точками», а в будущем мог бы рядом с ними запускать и офлайн-магазины.
  • В них будут представлены продукты от небольших производителей.
  • Ozon Fresh — онлайн-сервис экспресс-доставки продуктов, как собственных, так и от сторонних производителей. У него есть 180 дарксторов в девяти регионах России.

#новости #ozon

5
1
21 комментарий