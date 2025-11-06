Ozon Fresh задумался об открытии собственных офлайн-магазинов

Рядом со своими дарксторами.Источник: OzonСервис доставки продуктов заявил, что «заинтересован в тестировании новых каналов взаимодействия с клиентами», пишет Shopper's.Сейчас он открывает дарксторы рядом с «наиболее популярными офлайн-точками», а в будущем мог бы рядом с ними запускать и офлайн-магазины.В них будут представлены продукты от небольших производителей.Ozon Fresh — онлайн-сервис экспресс-доставки продуктов, как собственных, так и от сторонних производителей. У него есть 180 дарксторов в девяти регионах России. #новости #ozon