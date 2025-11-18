Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Путешествия
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Карьера
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Ритейл

Минфин подготовил поправки, которые позволят властям регионов запрещать розничную продажу вейпов

Магазины, которые нарушат запрет, лишат лицензии на продажу табака, пишет РБК.

Источник: Smokestar
Источник: Smokestar
  • Минфин подготовил поправки в уже внесённый в Госдуму законопроект о лицензировании розничной торговли табаком и никотиносодержащей продукцией, пишет РБК со ссылкой на текст документа и источники на табачном рынке. В Росалкогольтабакконтроле сообщили, что знают о поправках и поддерживают их.
  • Они позволят властям регионов с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2031 года запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них на региональном уровне. Для этого субъект должен будет принять соответствующий закон и уведомить Росалкогольтабакконтроль.
  • По словам одного из источников, поправки пока не внесли в Госдуму. Другой собеседник считает, что их могут рассмотреть во время второго чтения законопроекта о лицензировании розничной торговли табаком. Его первое чтение запланировано на 19 ноября 2025 года.
  • В случае продажи вейпов и жидкостей в регионе, где действует запрет, магазин лишат обязательной лицензии на продажу. Лицензии лишат и производителя или поставщика, передавшего магазину электронные сигареты и жидкости.
  • Наделить регионы полномочиями по запрету вейпов в августе 2025 года просил глава Нижегородской области Глеб Никитин. О намерении бороться с продажей устройств публично заявляли также власти Дагестана, Вологодской области и республики Алтай. Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что «лично за тотальный запрет» вейпов.
Валерия Ильина
Право
Запрет вейпов в России: что известно

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов.

Запрет вейпов в России: что известно

#новости

6
2
1
75 комментариев