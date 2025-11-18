Минфин подготовил поправки, которые позволят властям регионов запрещать розничную продажу вейпов

Магазины, которые нарушат запрет, лишат лицензии на продажу табака, пишет РБК.Источник: SmokestarМинфин подготовил поправки в уже внесённый в Госдуму законопроект о лицензировании розничной торговли табаком и никотиносодержащей продукцией, пишет РБК со ссылкой на текст документа и источники на табачном рынке. В Росалкогольтабакконтроле сообщили, что знают о поправках и поддерживают их.Они позволят властям регионов с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2031 года запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них на региональном уровне. Для этого субъект должен будет принять соответствующий закон и уведомить Росалкогольтабакконтроль.По словам одного из источников, поправки пока не внесли в Госдуму. Другой собеседник считает, что их могут рассмотреть во время второго чтения законопроекта о лицензировании розничной торговли табаком. Его первое чтение запланировано на 19 ноября 2025 года.В случае продажи вейпов и жидкостей в регионе, где действует запрет, магазин лишат обязательной лицензии на продажу. Лицензии лишат и производителя или поставщика, передавшего магазину электронные сигареты и жидкости.Наделить регионы полномочиями по запрету вейпов в августе 2025 года просил глава Нижегородской области Глеб Никитин. О намерении бороться с продажей устройств публично заявляли также власти Дагестана, Вологодской области и республики Алтай. Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что «лично за тотальный запрет» вейпов.Валерия ИльинаПраво18 сентЗапрет вейпов в России: что известно Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов.#новости