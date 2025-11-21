Популярное
Таня Боброва
Ритейл

«Мегамаркет» закрыл совместные с «Самокатом» магазины — проект тестировали с 2023 года

Маркетплейс объяснил, что это был эксперимент.

Фотография 2023 года. Источник: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fmaps%2Forg%2Fmegamarket%2F80391050643%2Fgallery%2F%3Fll%3D30.646762%252C60.018079%26amp%3Bz%3D16&postId=2606621" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Яндекс Карты</a>»
Фотография 2023 года. Источник: «Яндекс Карты»
  • На то, что продуктовые магазины под вывеской «Мегамаркет» больше не работают, обратило внимание Shopper’s. Издание пишет, что речь о трёх торговых точках: в подмосковном Егорьевске, в Киришах и во Всеволожске в Ленобласти.
  • В «Мегамаркете» сообщили, что проект был экспериментальным. Компания тестировала разные гипотезы, но в результате решила «сосредоточиться на других логистических форматах».
  • Маркетплейс начал открывать совместные магазины с сервисом доставки «Самокат» в 2023 году, писало Shopper’s. В «Мегамаркете» тогда говорили, что в магазине можно забрать заказы и купить товары повседневного спроса, в том числе от бренда «Самокат». Там также разместили примерочные.
  • Управляющий партнёр Retaility Дмитрий Токарев в разговоре с изданием отметил, что небольшие магазины обычно сложно наполнить так, чтобы покупатель «мог собрать свою обычную корзину». А при «существенных инвестициях» и слабом спросе торговая точка не окупится.
  • Формат офлайн-магазина тестирует и «Яндекс Лавка» — сервис открыл первую торговую точку в 2024 году в Москве. Над таким форматом думает и сервис доставки продуктов Ozon Fresh.

#новости #мегамаркет #самокат

