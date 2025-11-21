«Мегамаркет» закрыл совместные с «Самокатом» магазины — проект тестировали с 2023 года

Маркетплейс объяснил, что это был эксперимент.Фотография 2023 года. Источник: «Яндекс Карты»На то, что продуктовые магазины под вывеской «Мегамаркет» больше не работают, обратило внимание Shopper’s. Издание пишет, что речь о трёх торговых точках: в подмосковном Егорьевске, в Киришах и во Всеволожске в Ленобласти.В «Мегамаркете» сообщили, что проект был экспериментальным. Компания тестировала разные гипотезы, но в результате решила «сосредоточиться на других логистических форматах».Маркетплейс начал открывать совместные магазины с сервисом доставки «Самокат» в 2023 году, писало Shopper’s. В «Мегамаркете» тогда говорили, что в магазине можно забрать заказы и купить товары повседневного спроса, в том числе от бренда «Самокат». Там также разместили примерочные.Управляющий партнёр Retaility Дмитрий Токарев в разговоре с изданием отметил, что небольшие магазины обычно сложно наполнить так, чтобы покупатель «мог собрать свою обычную корзину». А при «существенных инвестициях» и слабом спросе торговая точка не окупится.Формат офлайн-магазина тестирует и «Яндекс Лавка» — сервис открыл первую торговую точку в 2024 году в Москве. Над таким форматом думает и сервис доставки продуктов Ozon Fresh.#новости #мегамаркет #самокат