Артур Томилко
Ритейл

В Госдуме предложили ввести полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них

А также ужесточить ответственность за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотина.

Фото ТАСС
  • Группа депутатов Госдумы предложила поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании розничной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией, пишет РБК.
  • Председатель комитета по развитию гражданского общества и один из авторов инициативы Яна Лантратова назвала полный запрет вейпов «взвешенной и давно назревшей мерой по защите жизни и здоровья миллионов россиян».
  • Законопроект о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции внесли в Госдуму в конце сентября 2025 года. Он предполагает, что для розничной продажи лицензия на каждую торговую точку будет стоить 20 тысяч рублей в год, а для оптовой пятилетняя лицензия обойдется в 800 тысяч рублей.
  • В ноябре Минфин подготовил поправки, которые позволят властям регионов запрещать розничную продажу вейпов. После этого Госдума поддержала документ в первом чтении.
Валерия Ильина
Право
Запрет вейпов в России: что известно
От редакции
Текст обновлён 28 ноября 2025 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов.

Запрет вейпов в России: что известно

