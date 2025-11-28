В Госдуме предложили ввести полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них

А также ужесточить ответственность за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотина.Фото ТАССГруппа депутатов Госдумы предложила поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании розничной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией, пишет РБК.Председатель комитета по развитию гражданского общества и один из авторов инициативы Яна Лантратова назвала полный запрет вейпов «взвешенной и давно назревшей мерой по защите жизни и здоровья миллионов россиян».Законопроект о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции внесли в Госдуму в конце сентября 2025 года. Он предполагает, что для розничной продажи лицензия на каждую торговую точку будет стоить 20 тысяч рублей в год, а для оптовой пятилетняя лицензия обойдется в 800 тысяч рублей.В ноябре Минфин подготовил поправки, которые позволят властям регионов запрещать розничную продажу вейпов. После этого Госдума поддержала документ в первом чтении.Валерия ИльинаПраво18 сентЗапрет вейпов в России: что известно От редакцииТекст обновлён 28 ноября 2025 года.Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов.#новости #вейпы