«Лента» проиграла в суде спор с сервисом «Купер» о правах на товарный знак с силуэтом человечка

Сервис смог доказать, что ритейлер его практически не использует, пишет «Ъ-Прикамье».Источник: Adindex В конце ноября 2025 года суд по интеллектуальным правам решил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Сеть магазинов “Семья”», за исключением действий «демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); реклама». Внимание на это обратило «Ъ-Прикамье».Иск к «Ленте» подал сервис доставки «Купер» (ранее — «Сбермаркет») через ООО «Инстамарт сервис» в конце мая 2025 года. Ритейлер тогда предполагал, что он связан с его обращением в Роспатент о прекращении правовой охраны некоторых товарных знаков «Купера» с логотипом человечка.«Лента» считает, что они до степени смешения похожи на товарный знак сети «Семья». Компания купила пермского ритейлера «Семья» за 2,35 млрд рублей в 2021 году, магазины переименовали. «Ъ-Прикамье» отмечает, что сейчас в Перми осталась только одна торговая точка, где используют логотип бывшей сети «Семья».В «Ленте» отказались комментировать решение суда и планы по поводу дальнейшего использования знака. В «Купере» сказали, что все товарные знаки компании зарегистрированы Роспатентом в соответствии с законодательством. Там отметили, что не конкурируют с «Лентой», которая остаётся партнёром сервиса, и судебный процесс «был исключительно вопросом защиты законных интересов бренда».Патентный поверенный Кирилл Логинов отметил в разговоре с «Ъ-Прикамье», что прецедент имеет значение для судебной практики: это напоминание бизнесу, что нужно активно пользоваться интеллектуальной собственностью. Для «Ленты» же потеря товарного знака, который практически не использовался, вероятно, не так значима с коммерческой точки зрения, добавил он.#новости #лента #купер