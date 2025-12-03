Популярное
Таня Боброва
Ритейл

«Лента» проиграла в суде спор с сервисом «Купер» о правах на товарный знак с силуэтом человечка

Сервис смог доказать, что ритейлер его практически не использует, пишет «Ъ-Прикамье».

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fadindex.ru%2Fnews%2Fright%2F2025%2F06%2F4%2F334048.phtml%23%3A%7E%3Atext%3D%25D0%259E%25D0%25BD%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD-%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2581%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25C2%25AB%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%2C%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B6%2520%25D1%2581%2520%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25C2%25AB%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258C%25D1%258F%25C2%25BB.&postId=2630436" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Adindex </a>
Источник: Adindex 
  • В конце ноября 2025 года суд по интеллектуальным правам решил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Сеть магазинов “Семья”», за исключением действий «демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); реклама». Внимание на это обратило «Ъ-Прикамье».
  • Иск к «Ленте» подал сервис доставки «Купер» (ранее — «Сбермаркет») через ООО «Инстамарт сервис» в конце мая 2025 года. Ритейлер тогда предполагал, что он связан с его обращением в Роспатент о прекращении правовой охраны некоторых товарных знаков «Купера» с логотипом человечка.
  • «Лента» считает, что они до степени смешения похожи на товарный знак сети «Семья». Компания купила пермского ритейлера «Семья» за 2,35 млрд рублей в 2021 году, магазины переименовали. «Ъ-Прикамье» отмечает, что сейчас в Перми осталась только одна торговая точка, где используют логотип бывшей сети «Семья».
  • В «Ленте» отказались комментировать решение суда и планы по поводу дальнейшего использования знака. В «Купере» сказали, что все товарные знаки компании зарегистрированы Роспатентом в соответствии с законодательством. Там отметили, что не конкурируют с «Лентой», которая остаётся партнёром сервиса, и судебный процесс «был исключительно вопросом защиты законных интересов бренда».
  • Патентный поверенный Кирилл Логинов отметил в разговоре с «Ъ-Прикамье», что прецедент имеет значение для судебной практики: это напоминание бизнесу, что нужно активно пользоваться интеллектуальной собственностью. Для «Ленты» же потеря товарного знака, который практически не использовался, вероятно, не так значима с коммерческой точки зрения, добавил он.

#новости #лента #купер

