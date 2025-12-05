«Ъ»: Минфин предложил с января 2026 года повысить минимальные цены на крепкий алкоголь — например, на водку до 409 рублей за 0,5 литра

Приказ с точными параметрами ведомство планирует выпустить к концу декабря 2025 года, пишет газета.О планах Минфина рассказали два собеседника «Ъ» в отрасли. По данным газеты, это предварительные расчёты, чиновники обсуждают их с участниками рынка. В министерстве не ответили на запрос газеты.По информации издания, минимальную розничную цену водки предлагают установить на уровне 409 рублей за 0,5 литра, бренди и аналогичной алкогольной продукции — 605 рублей за 0,5 литра, коньяк и виски, произведенные из сырья с выдержкой не менее трёх лет, — 755 рублей.«Ъ» напоминает, что минимальную розничную цену на водку введи в 2009 году, на коньяк и бренди — в 2011 году. Минфин регулярно повышает её. Например, с января 2025 года для водки минимальная цена составляет 349 рублей за 0,5 литра, коньяка — 651 рубль за тот же объём, для бренди — 472 рубля.Опрошенные газетой эксперты отмечают среди основных рисков повышения минимальной розничной цены на крепкий алкоголь «частичный переток наиболее чувствительных к стоимости потребителей в нелегальный сектор» и падение спроса. В алкогольной Ladoga оценили потенциальное снижение продаж в 5-10% в 2026 году. В Алкогольной сибирской группе считают, что продажи могут упасть в экономсегменте, но вряд ли будет «критическое падение» по всему рынку.#новости #алкоголь