Владелец бренда бытовой химии Lamm потребовал запретить выпуск детской линейки BioMio — из-за «одинакового» изображения овечки на упаковке

Компания уже жаловалась в ФАС, но там решили, что закон не был нарушен. Источник: «Яндекс Маркет»Владелец товарного знака бытовой химии Lamm (АО «Обнинскоргсинтез») подал в суд на производителя зубных паст, косметики и парфюмерии Splat global (ООО «Сплат глобал») — владельца линейки BioMio baby. Об этом пишет Shopper's.Иск подали 1 октября 2025 года, следующее заседание состоится 3 февраля 2026-го. Источник: «Яндекс Маркет»У обоих брендов на упаковке нарисованы овечки. У Lamm — на гелях для стирки, у Splat global — в детской линейке BioMio baby, в которой тоже есть гели и кондиционеры для стирки. «Обнинскоргсинтез» считает, что похожи «до степени смешения» также форма флакона и бирюзовый цвет этикетки.В производстве и продаже средств для стирки детского белья BioMio обнинская компания видит «недобросовестную конкуренцию». Она требует запретить их производство и торговлю, а уже выпущенную продукцию изъять с рынка. Как говорят в Splat Global, товарный знак компания зарегистрировала в 2023 году. У неё есть еще несколько товарных знаков бытовой химии BioMio не с одной, а несколькими овечками, зарегистрированных в 2015-2018 гг.Товарный знак Lamm зарегистрирован в ноябре 2022-го, в том же году началось и производство. А в 2024-м компания зарегистрировала отдельно только изображение овечки на облаке на голубом фоне.В январе 2025 года «Обнинскоргсинтез» подавал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В апреле служба отказала в возбуждении дела. Компания оспаривала это решение в суде и в сентябре получила отказ.ФАС посчитала, что Splat Global не нарушала закон о защите конкуренции, так как вводила в оборот товары BioMio раньше или одновременно с Lamm.#новости