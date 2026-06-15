Wildberries запустил сервис для создания брендированных страниц продавцов на маркетплейсе

Чтобы собрать весь ассортимент в одном месте. Источник: Wildberries Инструмент называется «Бренд-зона» — он позволяет создавать собственные страницы на маркетплейсе и оформлять их в фирменном стиле, сообщил Wildberries.«Бренд-зона» — это отдельное пространство, где продавцы могут размещать информацию о бренде, создавать товарные подборки, публиковать баннеры и другой контент. Сервис можно найти на сайте для партнёров в разделе «Рост продаж».По данным компании, брендированные страницы повышают эффективность продаж: средний чек заказов через брендированную страницу в два раза выше, чем при покупке через стандартный поиск.#новости #wildberries