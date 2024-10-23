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Полина Лааксо
Apple

Apple начала работу над приложением, которое объединит магазин игр и функции Game Center — 9to5Mac

Game Center, где можно добавлять пользователей в друзья и бросать им вызовы, продолжит работу.

  • Просто к новому приложению можно будет подключить свой профиль, рассказало 9to5Mac со ссылкой на осведомлённые источники. По словам издания, это будет нечто вроде iOS-приложения Xbox.
  • В будущем сервисе появятся библиотека игр из App Store и Apple Arcade — с редакционными подборками и рекомендациями, — а также соревнования, лидерские таблицы и «достижения». Там же компания планирует сообщать об отраслевых мероприятиях и важных обновлениях.
  • По данным собеседников издания, Apple планирует интегрировать поддержку FaceTime (есть в Game Center) и мессенджера iMessage и обеспечить загрузку мини-игр, которые разработаны в формате облегчённых приложений App Clips.
  • Сроки выхода неизвестны. Некоторые СМИ пишут, что вместе с релизом отдельной игровой платформы исчезнут игры из App Store. Однако 9to5Mac об этом не говорит.
Источник фото: 9to5Mac
Источник фото: 9to5Mac

#apple #новости

11
11 комментариев
Mike V. Gorbunov

Приложение Яндекс Go 2.0?

3
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Сергей Д.

Эпл го 2,0

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Запопу Кусь

Муж дотер/танкист - горе в семье 💁‍♀️

2
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Пролетая над ведром картошки.

Пропаганда ЛГБТ у нас запрещена. Прекрати.

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Andrzej Antonowicz

ни когда не понимал игр на сотовых телефонах, когда можно нормально засесть за PlayStation :-)

это в трамвае наверно чтоб залипать?

1
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Мобилизованный Фурри

Да, при этом кто играет преимущественно на телефоне намного более положительно относится к азартным играм, психологическим уловкам и прочим анти-покупательским практикам для выжимания денег. Поэтому этот рынок довольно большой во всех смыслах слова.

2
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Andrey Zykov

В трамвае, в метро, в самолете, в очереди. Кто-то читает, кто-то видосики смотрит, кто-то играет, кто-то залипает в соц.сети. Чаще всё это вместе и почти параллельно происходит.

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