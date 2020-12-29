Бесплатная пошаговая инструкция по продвижению сайтов самостоятельно

У вас нет достаточного количества финансовых средств, чтобы нанять специалистов, которые помогут в продвижении сайта, или вы захотели самостоятельно раскрутить собственный веб-ресурс? Тогда вам поможет наша бесплатная инструкция. В ней мы пошагово рассказали, что входит в продвижение сайта и влияет на его ранжирование в интернете, поэтапно описали основные способы раскрутки, отметили недостатки и преимущества каждого метода. Используя наш пошаговый план, вы сможете разработать стратегию продвижения вашего портала и наладить эффективное взаимодействие с аудиторией. Мы специально не публикуем в чек-листе слишком подробной информации по каждому пункту, поскольку эти данные при необходимости можно легко найти в интернете. Итак, для чего и какими же способами можно продвинуть сайт в интернете?

{"id":192562,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":192562,"gtm":null} 218 451 просмотров Слушать

Для чего нужно продвигать и раскручивать сайт в интернете

Организовать свой бизнес и создать для него сайт в интернете — этого недостаточно. Такой веб-ресурс не будет привлекать потенциальных клиентов, а значит и приносить прибыль. Поэтому необходимо заниматься его продвижением в интернет-пространстве.

Раскрутка в сети поможет рассказать о компании широкой аудитории и позволит найти новых покупателей. При грамотной работе веб-ресурс выйдет в ТОП-выдачу по поисковым запросам, что увеличит охваты и трафик. Благодаря этому фирма станет конкурентоспособной и сможет завоевать доверие клиентов.

От продвижения сайта не нужно ждать моментального эффекта. Это комплексная работа, включающая в себя организационные, технические и аналитические меры, первые результаты которой можно оценить только спустя два-три месяца. Бывают случаи, когда удаётся добиться стремительного успеха, но это скорее исключение из правил. Раскрутка сайта — длительный процесс. Он требует глубокого анализа, постоянной коммуникации с целевой аудиторией и ежедневного мониторинга конкурентов.

Как продвинуть сайт самостоятельно

1. Самостоятельное продвижение сайта в поисковых системах (SEO)

Плюсы этого метода самостоятельного продвижения:

один из самых дешевых источников привлечения клиентов;

оптимизация сайта положительно влияет на его конверсию и на другие источники трафика;

даже остановив работу, результат продвижения сохранится на длительное время.

Минусы этого метода самостоятельного продвижения:

зачастую первых значимых результатов необходимо ждать длительное время (ускорить процесс, не навредив проекту, практически невозможно);

несмотря на то, что это один из самых дешевых источников привлечения клиентов, все равно иногда требует больших денежных вложений;

зависимость от поисковых систем (изменения алгоритмов могут привести к резкому снижению посетителей);

сложно проводить работы самостоятельно — придется искать подрядчиков, а также полностью контролировать работы: то есть и платить деньги, и включаться в рабочий процесс;

часто трудоемко - требуется проводить большой объем работ.

Сразу скажем, что для самостоятельного продвижения сайта требуется достаточное количество времени и определённые навыки, которыми придётся овладеть. Чтобы полноценно углубиться в SEO-процесс, для начала изучите основные термины и и правила поисковой оптимизации — так вы сможете более эффективно воспользоваться нашим чек-листом.

Чек лист для самостоятельного SEO сайта

Настройка систем аналитики

На сайте должен быть:

установлен счетчик Яндекс Метрики;

установлен счетчик Google Analytics;

в системах аналитики настроены цели;

настроен Яндекс Вебмастер;

настроен Google Console.

Индексация страниц в поисковых системах

проверьте индексацию сайта в Google;

проверьте индексацию сайта в Яндексе;

в Яндекс и Google должно быть проиндексировано одинаковое количество страниц;

в индексе поисковых систем не должно быть копий сайта (например: проверить, закрыты ли от индексации тестовые домены);

среди исключенных из индекса страниц не должно быть продвигаемых;

в индексе поисковых систем и на сайте не должно быть дублей страниц.

Технические факторы

проверьте, корректно ли настроен robots.txt;

проверьте, корректно ли настроен файл sitemap.xml (карта сайта);

проверьте, как настроены канонические страницы;

проверьте, как настроены страниц пагинации;

на продвигаемом сайте не должно быть битых ссылок;

на продвигаемом сайте должны отсутствовать циклические ссылки;

не должно быть лишних редиректов;

должны быть настроены заголовки Last Modified и If-Modified-Since;

должны быть настроены ЧПУ (человеко-понятные урлы);

должны быть в URL не должны использоваться заглавные буквы;

не должно быть ошибок сервера;

не должно быть ошибок верстке сайта;

на сайте должна быть внедрена микроразметка;

на сайте должна быть внедрена Open Graph разметка;

скорость загрузки сайта должна быть высокая;

сайт должен иметь адаптивный дизайн, мобильную версию или динамическую верстку;

на сайте должен использоваться атрибут rel=alternate, указывающий на соответствующую мобильную версию страницы;

сайт должен корректно отображаться в разных браузерах;

сервер должен выдерживать нагрузку;

проверьте разметку локализованных страниц - на страницах, имеющих различные языковые версии, должны быть указаны адреса всех языковых версий с атрибутом rel=«alternate» hreflang=«x»;

на сайте, конечно, же не должно быть вирусов и вредоносного кода;

документы не должны весить не больше 10 МБ.

Внутренняя оптимизация сайта

проверьте оптимизацию title — он обязательно должен быть уникальным для каждой страницы, 12 слов или 140 символов, основные ключи нужно вынести в начало;

проверьте оптимизацию мета-тега Description - длина 60-200 символов;

проверьте заполнение тега Keywords;

проверьте оптимизацию заголовков H1, H2, H3;

распределение ссылочного веса в пользу важных страниц;

проверьте, нет ли на сайте так называемых «висячих узлов». «Висячие узлы» — это ссылки из-за которых статический вес утекает в никуда, например, кнопки лидогенерации, активные кнопки для связи, ссылки на непродвигаемые документы и pdf-файлы);

на сайте должны быть реализованы «хлебные крошки» (строка навигации);

на сайте должна быть корректно сделана внутренняя перелинковка контента;

на сайте не должно быть скрытого текста;

проверьте в Яндекс.Вебмастере, сформированы ли быстрые ссылки;

проверьте названия изображений на сайте — имя файла должно быть осмысленным и соответствовать содержанию картинки (например, «otdelka_fasada.jpg», а не «1111.jpg»);

у изображений должны быть атрибуты alt и title;

на всех страницах сайта с протоколом HTTPS весь контент должен передаваться только по HTTPS протоколу.

Семантическое ядро и ключевые слова

ключевые запросы должны быть собраны из разных источников;

должны быть собраны собраны подсказки в Яндекс и Google;

должны быть собраны учтены синонимы LSI-слова, частотные жаргонные выражения, ошибки, сокращения или возможные варианты названий;

семантическое ядро сайта должно быть всегда актуальное (его периодически, не реже раз в год) нужно обновлять;

из семантического ядра должны быть исключены нецелевые запросы;

обязательно должна быть проведена кластеризация семантического ядра — группировка слов, которые должны продвигаться на отдельных страницах;

все ключевые запросы должны быть поделены на информационные и коммерческие.

Коммерческие факторы оптимизации

опубликуйте на сайте информацию о компании;

добавьте сведения о доставке и оплате;

не забудьте про клиентскую поддержку;

разместите данные о гарантийном сроке и возврате товара;

не следует указывать на сайте рекламу сторонних веб-ресурсов;

расскажите об акциях и скидках;

также можно добавить информацию о возможности покупки товара в кредит;

помните: чем больше ассортимент товара на сайте, тем лучше;

возможность перейти в корзину должна быть с любой страницы;

разместите юридические реквизиты (ИНН/КПП/ОГРН);

опубликуйте лицензии и сертификаты;

откройте доступ к регистрации пользователей через социальные сети;

обязательно наличие https-протокола (подписанного SSL-сертификата);

для мультирегиональных сайтов необходима опция «Выбрать город»;

электронная почта должна быть на собственном домене.

На сайте нужно указать максимальное количество вариантов связи

онлайн-связь (Skype, WhatsApp, Viber, Telegram и т.п);

телефон — идеально номер, который начинается с 8-800… (добавить и в шапку, и в подвал/футер сайта);

онлайн-консультант;

форма обратной связи;

опция «Заказать звонок/перезвонить мне» (добавить в шапку сайта).

Оптимизация карточки товара для интернет-магазина

Что должно быть в карточке товара:

информация о цене и оплате;

информация о наличии/статусе товара;

информация о сроках и стоимости доставки товара;

подробное текстовое описание товара;

вопрос-ответ о товаре;

технические характеристики товара;

отзывы и оценки;

фотографии;

видео (хорошая возможность уникализации карточки товара, если нет уникальных описаний);

разнообразие вариантов заявок (корзина + быстрый заказ);

информация о бренде/производителе;

возможность добавить каждый товар в избранное или поделиться им в соцсетях.

Внешние факторы оптимизации сайта

на сайт должны быть ссылки с других сайтов;

ссылочная масса должна быть не хуже, чем у конкурентов;

все ссылки можно найти в инструментах для вебмастеров (все ссылки должны видеть поисковые системы);

страницы, с которых есть ссылки на ваш сайт, должны быть проиндексированы поисковыми системами;

в анкор-листе должен отсутствовать спам;

нельзя использовать ссылки с сайтов запрещенных тематик или с подозрительными анкорами;

ссылки с других сайтов не должны вести на несуществующие страницы;

пользуйтесь бесплатными способами получения ссылок;

пользуйтесь социальными сигналами и крауд-маркетингом;

должны быть упоминания бренда в интернете;

избегайте «линкопомоек» и скрытых ссылок на сайте;

избегайте ссылок с АГС-сайтов и явных SEO-ссылок.

Проверьте на наличие фильтров поисковых систем

в Яндекс Вебмастер и Google Console нет предупреждений;

нет аффилированных сайтов;

тексты не перенасыщены ключевыми словами;

нет рекламы или ее немного.

Региональное продвижение

в отзывах и кейсах заказчиков укажите населенные пункты;

добавьте на сайт региональные страницы;

добавьте сайт в справочник Яндекса и Google Мой Бизнес;

добавьте ссылки на сайт с региональных площадок;

используйте инструмент Geositemap (для Google можно сгенерировать специальный файл в формате KML, который будет указывать точное местонахождение ваших филиалов — готовый файл необходимо поместить в корневую папку сайта, а в sitemap.xml указать ссылку на него);

откройте доступность страниц для робота вне зависимости от его IP — если на сайте настроена геолокация, то разные версии контента показываются в зависимости от региона пользователя (например, если робот зашел на сайт с московского IP-адреса, то он может не проиндексировать контент для Новосибирска), поэтому необходимо сделать весь контент доступным для поисковых роботов;

привяжите сайт к региону через Яндекс.Вебмастер.

Проанализируйте поведенческие факторы, к которым относят:

отказы;

глубину просмотра сайта (количество страниц, посещенных пользователем за сеанс);

время, проведенное на сайте;

CTR на поиске;

возвраты на поиск и возвраты на сайт из поиска;

шеринги в социальные сети.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Проведите работу над улучшением поведенческих факторов:

время на сайте должно быть не меньше, чем у конкурентов;

определите точки входа с высоким показателем отказов по целевым запросам, проанализируйте их и попробуйте найти причину плохих показателей;

основные блоки информации нужно разместить на привычных местах;

сайт нужно адаптировать под мобильные устройства.

сниппеты должны быть привлекательны;

страницы входа должны соответствовать запросу;

шрифты должны легко читаться.

Геосервисы и локальное продвижение

Это стратегия поисковой оптимизации, которая помогает добиться высоких позиций в выдаче по геозависимым запросам — где уточнен город, район или просто местоположение пользователя.

Для локального продвижения потребуется:

«засветиться» на местных новостных сайтах - можно воспользоваться специальными сервисами, в числе которых Pressfeed.ru и PRNEWS.io;

включить геозапросы в Title и Description;

добавить информацию на Яндекс.Карты;

зарегистрировать сайт в Яндекс Справочнике;

зарегистрировать сайт на 2GiS;

зарегистрировать сайт на Google My Business;

зарегистрировать сайт на Maps.me;

зарегистрироваться в локальных каталогах, городских справочниках, тематических агрегаторах;

сделать виртуальный тур по вашему магазину / заведению / офису и загрузить его на Google Maps;

сделать правильную микроразметку сайта — в структуре сниппета указать физический адрес организации, телефон с опцией быстрого звонка, рейтинг и отзывы о компании;

создать контент для сайта согласно локальным запросам

указать адрес на страничках в соцсетях;

учесть гео-запросы при составлении семантического ядра.

2. Пошаговый план по самостоятельному продвижению сайта в соцсетях (SMM)

Самостоятельное продвижение сайта в социальных сетях — более простой и доступный вариант раскрутки. Сегодня практически каждый из нас зарегистрирован хотя бы в одной соцсети, поэтому стадия знакомства с интерфейсом точно пройдёт гораздо быстрее. К тому же благодаря друзьям и знакомым вы сразе же начнёте набирать аудиторию, а значит тем самым уже запустите раскрутку вашего веб-портала.

Плюсы метода самостоятельного продвижения:

огромная аудитория;

легко найти целевых пользователей;

простота ведения;

коммуникация с аудиторией;

быстрый запуск.

Минусы этого метода самостоятельного продвижения:

большая конкуренция;

нужна постоянная активность и креативность;

изменения в алгоритмах могут привести к резкому снижению показов ваших постов;

возможны удаления постов и блокировка аккаунтов администрацией соцсетей (иногда без явных причин);

требуется умение общаться онлайн и в любых ситуациях держать себя в руках.

Чек-лист для поддержки аккаунтов и продвижения проекта в соцсетях

Единоразово нужно зарегистрироваться и настроить аккаунты в соцсетях.

Список соцсетей, рекомендуемых для продвижения сайта:

ВКонтакте;

Одноклассники;

Facebook;

Instagram;

Llinkedin.com;

Pinterest.ru;

Twitter.com;

Livejournal.com;

YouTube;

Zen.yandex.ru;

Мой Мир;

Viber, Telegram, WhatsApp.

После создания сообщества (группы, страницы, мероприятия, персональные аккаунты) нужно оформить следующие элементы:

Название сообщества.

Аватар, обложка, миниатюра.

ID идентификатор URL.

Меню или верхний пост.

Вкладки (они же кнопки меню в FB).

Блок «Описание», «Информация».

Фотографии, товары.

Видеозаписи.

Блок «Ссылки» или «Нравится этой странице».

«Мероприятия» и «Ближайшие мероприятия».

«Обсуждения» или «Заметки».

Публикации посетителей, отзывы.

Аудиозаписи (если они предусмотрены).

Документы (если они предусмотрены).

Чтобы сэкономить время на публикацию контента с сайта в социальные сети, настройте автопубликацию через RSS с помощью специальных сервисов.

Не знаете, как? Обращайтесь, наши специалисты помогут вам в этом.

Ежедневно нужно:

проверять комментарии;

проверять сообщения в сообществах и личные сообщения;

публиковать посты или проверять, все ли посты опубликованы через автопубликации;

публиковать истории или проверять, все ли истории опубликованы через автопубликации.

Еженедельно нужно:

составлять контент-план;

составлять ТЗ и определять задачи для дизайнера, фотографа, видеооператора, копирайтера;

анализировать статистику и подводить итоги;

мониторить конкурентов, изучать тренды и интересы целевой аудитории.

Варианты контента для соцсетей

вопросы, опросы;

анонсы статей или новостей, ссылки с которых ведут на сайт;

лонгриды (длинные экспертные статьи);

личные мысли по теме (2-3 абзаца);

графика, инфографика, визуализация цитат;

видео, live-трансляции, интервью;

подкасты, аудио-интервью;

новости отрасли, экспертные мнения;

цитаты лидеров мнений отрасли;

обыгрывание трендов;

тематический юмор;

исторические справки и футуристика;

и т.п.

Варианты привлечения подписчиков (платные и бесплатные)

френдинг/инвайтинг;

статистические веб-элементы (виджеты, автоподписи);

динамические веб-элементы (гостевой контент);

работа над индексацией контента (уникальность + слова из семантического ядра в каждом элементе title;

хештэги (не более 5 штук на пост для Facebook);

интеграция с бизнес-процессами;

вовлечение лидеров мнений;

интеграция с offline;

размещение на полиграфических носителях;

максимизация активности;

проведение конкурсов;

привлечение партнеров;

контент-маркетинг;

синергетический эффект (использование перечисленных способов одновременно);

таргетированная реклама (наиболее быстрый и «белый» способ);

рекламные посевы (в партнерских сообществах или у лидеров мнений);

реклама в приложениях.

Таргетированная реклама в соцсетях

Используйте для продвижения бизнеса возможности таргетированной рекламы. Таргетированная реклама — это способ онлайн-рекламы, в котором используются методы и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с заданными параметрами (характеристиками и интересами) людей, которые могут заинтересоваться рекламируемым товаром или услугой.

С помощью таргетированной рекламы в социальных сетях можно решать следующие задачи:

получать лиды;

получать подписчиков в свои сообщества;

увеличивать трафик на сайт/блог/лендинг (обязательно использовать utm-метки);

добиваться больших охватов для публикаций;

увеличивать «осведомленность» о бренде, продукте, мероприятии;

приводить потенциальных покупателей в оффлайновые точки (магазины, шоу-румы);

инициировать диалоги в мессенджере Facebook.

3. Как самому продвинуть сайт во всем поисковом пространстве (SSO)

Современные тенденции говорят о том, что сейчас продвигать сайт только в поисковой выдаче недостаточно — нужно работать со всем поисковым пространством: приводить пользователей с самых разных внешних площадок, привлекать новую аудиторию, собирать клиентскую базу и взаимодействовать с ней. Эти задачи также можно выполнять самостоятельно — важно лишь продумать стратегию, выбрать информационные ресурсы и начать использование каналов продвижения. Для раскрутки сайта необходимо рассмотреть следующие варианты:

Яндекс.Карты;

Яндекс.Дзен;

Яндекс.Кью;

Яндекс.Район;

Яндекс. Услуги;

Яндекс.Бизнес;

агрегаторы, маркетплейсы и классифайды;

сайты-отзовики;

сайты с объявлениями (например, Авито.ру);

информационные ресурсы;

и др.

Свяжитесь с нами и мы подберем для вашего сайта внешние площадки и организуем продвижение на них.

4. Самостоятельное продвижение сайта с помощью контент-маркетинга

Минусы этого метода самостоятельного продвижения:

дает больше точек касания с вашим бизнесом в онлайне;

привлекает новые дополнительные источника трафика на ваш сайт;

качество трафика будет выше — он станет более целевым;

увеличивает охват новой аудитории;

растёт узнаваемость бренда;

повышается лояльность и доверие к бренду, укрепляется статус эксперта;

повышается вовлеченность;

подчёркивается экспертность, растёт репутация;

стимулирует рост продаж;

стимулирует рост LTV;

естественным образом растёт ссылочная масса, улучшаются поведенческие факторы;

даже при остановке работы над сайтом, результат продвижения сохраняется на длительное время.

Минусы этого метода самостоятельного продвижения:

производство и распространение контента требует больших трудовых затрат и денежных вложений;

невозможно получить молниеносный эффект.

Контент-маркетинг потребует наибольшего количества знаний из всех предложенных методов раскрутки сайта. Для начала потребуется определить, какой именно контент, размещенный на вашем сайте, вы будете продвигать. Это могут быть фотографии и авторские иллюстрации (для фотошкол и творческих студий), методики обучения (для образовательных центров), отраслевые статьи, а также материалы на тему развития и решения проблем в сфере вашего бизнеса (подходит практически для любой компании). Для контент-маркетинга главное — создавать качественный и полезный контент, выгодно отличающий вас от конкурентов, который повысит авторитет компании в профессиональной среде и позволит завоевать доверие потенциальных клиентов.

Какому бизнесу нужен контент-маркетинг

компаниям, в которых клиенту нужно какое-то время для принятия решения;

брендам, которые предлагают сложный и/или дорогой продукт;

инфобизнесменам, которые хотят организовать эффективную лидогенерацию, получать органический трафик и формировать некое сообщество вокруг своих продуктов (особенно актуально для относительно новых ниш и тех, у кого еще нет сильного личного бренда);

всем, у кого есть четкое понимание, что контент-маркетинг требует достаточно много ресурсов: даже без бюджетов нужны время, люди, эксперты, авторы — без системности и терпения результата не добиться, поэтому контент-маркетинг про «игру в долгую».

Кому не нужен контент-маркетинг

для импульсивных покупок, для продажи товаров-однодневок и горячих предложений о покупке очередного Power Bank со скидкой 90%;

если продаем простые и недорогие продукты, товары широкого потребления;

если качество продукта оставляет желать лучшего, ожидания не оправдываются и люди этим недовольны, то контент-маркетинг не заставит их считать иначе;

локальной шиномонтажке или ларьку с шаурмой незачем внедрять контент-маркетинговую стратегию — покупатели приходят к ним другим путём. Например, если нужен мелкий быстрый ремонт или спускает колесо, то выберут сервис, расположенный неподалёку. Когда человек голоден, то покупает шаурму в ближайшем ларьке, а не едет за ней на другой конец города. Нужно подумать, каким путём к вам приходят клиенты, а затем оценить, способен ли контент-маркетинг на это как-то повлиять.

Чек лист для раскрутки сайта с помощью контент-маркетинга

Проведите исследование рынка, анализ конкурентов и целевой аудитории. Соберите информацию о том, как именно они работают с контентом? На каких площадках и что именно публикуют, в каком количестве и с какой периодичностью? На какие темы пишут статьи?

Сделайте анализ поисковых запросов пользователей, связанных с вашим сайтом. Соберите информационные ключевые слова, сгруппируйте их и сформулируйте темы статей.

Проведите «мозговой штурм» по сбору идей для контента. Отфильтруйте собранные идеи.

Определитесь с форматом контента для продвижения сайта. Варианты могут быть такие: статьи, новости, email-рассылки, фото, видео, подкасты, посты в соцсетях и др.

См. 20 идей, как придумать темы для статей.

На базе анализа конкурентов, ключевых запросов и «мозгового штурма» разработайте контент-план. См. Зачем нужен контент-план и как с ним работать.

Создайте на сайте блог (информационный раздел со статьями).

Добавьте раздел «Вопрос-ответ».

Сделайте тегированные страницы.

Выложите примеры ваших работ, портфолио.

Создавайте запланированный контент самостоятельно или отдайте его на аутсорсинг — заказать контент у профессионалов.

Регулярно публикуйте контент.

Весь контент правильно форматируйте.

Используйте фотографии в контенте.

Создавайте инфографику.

В текстах не должно быть грамматических и орфографических ошибок.

Все тексты должны быть уникальными.

Не забудьте про возможность добавить страницу в закладки и поделиться ею.

Анализируйте статистику, мониторите эффективность продвижения и при необходимости корректируйте стратегию продвижения.

Варианты форматов материалов

Статьи;

Новости;

Видео-отзывы клиентов;

Раздел: Вопрос-ответ (FAQ);

Пошаговые мастер-классы по самостоятельному проведению каких-то работ;

Обзоры и сравнение;

Гайды;

«Внутренняя кухня»: фото и видео рабочего процесса с комментариями;

Истории заказчиков;

Онлайн обучение;

Интервью с экспертами вашей области;

Создание ebook или white paper;

Комментирование на сторонних ресурсах;

Электронные письма;

и др.

Варианты промоутирования контента, куда его можно распространять

социальные сети — создание собственных групп или страниц, а также использование других для распространения нужной вам информации

email-рассылки;

посты в тематических блогах;

рассылка электронных писем по вашей тематике;

профильные интернет-порталы.

Наше агентство имеет большой профессионально занимается продвижением сайтов с помощью контент-маркетинга. Свяжитесь с нами и мы подберем для вашего проекта стратегию контент-продвижения и создадим контент.

5. Пошаговый план для самостоятельного продвижения сайта с помощью контекстной рекламы в интернете

Контекстная реклама (от лат. contextus — «связь») — это разновидность интернет-рекламы, которая показывает пользователю различные объявления (видеоролики, графику, текст) в соответствии с его поисковыми запросами или поведением в Сети. Такая реклама имеет персонализированный характер и имеет высокую вероятность отклика. Она часто встречается в поисковиках, на сайтах, в мобильных приложениях для смартфонов и на других ресурсах. Подробнее...

Для самостоятельного запуска контекстной рекламы необходимо выбрать одну из систем Google Ads или Яндекс.Директ, зарегистрироваться в ней, провести настройку рекламных кампаний, пополнить счет и запустить. После чего объявления будут (если все сделано правильно) показываться целевой аудитории.

Минусы этого метода самостоятельного продвижения:

быстрые результаты;

сравнительно простой запуск.

Минусы этого метода самостоятельного продвижения:

при прекращении оплаты сразу останавливаются и заявки;

требует постоянной оптимизации;

есть шанс не окупить вложенные в рекламу средства.

Чек лист для самостоятельной базовой настройки контекстной рекламы

Подготовительный этап

Установите счетчик Яндекс.Метрики и Google Analytics и настройте цели для отслеживания эффективности рекламных кампаний

Свяжите свои аккаунты AdWords и Analytics, Директа и Метрики.

Если вы продвигаете интернет-магазин, настройте электронную коммерцию в Analytics и Метрике.

Если в нише, которую вы продвигаете заказы поступают в основном с телефонных звонков подключите колл-трекинг.

Создайте отдельные посадочные рекламы, для каждой категории товаров или услуг.

Соберите семантическое ядро.

Не забудьте отобрать минус-слова.

Настройка рекламной кампании

Продумайте структуру рекламных кампаний.

Настройте отдельно Поисковые и кампании для Рекламных сетей.

Настройте временной, языковой и географический таргетинг.

Заполните визитку (адрес, номер телефона и часы работы).

Добавьте быстрые ссылки.

Добавьте UTM-метки к ссылкам в объявлениях.

Добавьте к каждой рекламной кампании счетчик Метрики.

Включите разметку ссылок для Метрики.

При необходимости настройте ретаргетинг в Директе и ремаркетинг в AdWords, а также дополнительные виды таргетингов в КМС Google или Аудитории в Директе.

Создайте объявления.

Выберите стратегию рекламной кампании и настройте ставки.

Автоматизируйте компанию: добавьте UTM-метки, кросс-минусацию на уровне кампаний, загрузку расходов из Директа в Analytics.

Изучите бесплатные инструменты автоматизации, которые предлагают Директ и AdWords.

Если у вас возникли трудности с настройкой контекстной рекламы самостоятельно, свяжитесь с нами и мы проведем аудит ваших рекламных кампаний и настроим новые.

Надеемся, что этот список поможет вам на начальном этапе продвижения вашего сайта. Вы сможете самостоятельно разобраться с основами и запустить раскрутку веб-ресурса. Но стоит заметить, что сегодня существует множество вариантов продвижения, в которых сложно разобраться в одиночку и требуются специальные навыки, поэтому за более глубоким и полным продвижением сайта лучше обращаться к профессионалам.