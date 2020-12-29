Бесплатная пошаговая инструкция по продвижению сайтов самостоятельно

У вас нет достаточного количества финансовых средств, чтобы нанять специалистов, которые помогут в продвижении сайта, или вы захотели самостоятельно раскрутить собственный веб-ресурс? Тогда вам поможет наша бесплатная инструкция.
В ней мы пошагово рассказали, что входит в продвижение сайта и влияет на его ранжирование в интернете, поэтапно описали основные способы раскрутки, отметили недостатки и преимущества каждого метода. Используя наш пошаговый план, вы сможете разработать стратегию продвижения вашего портала и наладить эффективное взаимодействие с аудиторией. Мы специально не публикуем в чек-листе слишком подробной информации по каждому пункту, поскольку эти данные при необходимости можно легко найти в интернете. Итак, для чего и какими же способами можно продвинуть сайт в интернете?
Для чего нужно продвигать и раскручивать сайт в интернете
Организовать свой бизнес и создать для него сайт в интернете — этого недостаточно. Такой веб-ресурс не будет привлекать потенциальных клиентов, а значит и приносить прибыль. Поэтому необходимо заниматься его продвижением в интернет-пространстве.
Раскрутка в сети поможет рассказать о компании широкой аудитории и позволит найти новых покупателей. При грамотной работе веб-ресурс выйдет в ТОП-выдачу по поисковым запросам, что увеличит охваты и трафик. Благодаря этому фирма станет конкурентоспособной и сможет завоевать доверие клиентов.
От продвижения сайта не нужно ждать моментального эффекта. Это комплексная работа, включающая в себя организационные, технические и аналитические меры, первые результаты которой можно оценить только спустя два-три месяца. Бывают случаи, когда удаётся добиться стремительного успеха, но это скорее исключение из правил. Раскрутка сайта — длительный процесс. Он требует глубокого анализа, постоянной коммуникации с целевой аудиторией и ежедневного мониторинга конкурентов.
Как продвинуть сайт самостоятельно
1. Самостоятельное продвижение сайта в поисковых системах (SEO)
Плюсы этого метода самостоятельного продвижения:
- один из самых дешевых источников привлечения клиентов;
- оптимизация сайта положительно влияет на его конверсию и на другие источники трафика;
- даже остановив работу, результат продвижения сохранится на длительное время.
Минусы этого метода самостоятельного продвижения:
- зачастую первых значимых результатов необходимо ждать длительное время (ускорить процесс, не навредив проекту, практически невозможно);
- несмотря на то, что это один из самых дешевых источников привлечения клиентов, все равно иногда требует больших денежных вложений;
- зависимость от поисковых систем (изменения алгоритмов могут привести к резкому снижению посетителей);
- сложно проводить работы самостоятельно — придется искать подрядчиков, а также полностью контролировать работы: то есть и платить деньги, и включаться в рабочий процесс;
- часто трудоемко - требуется проводить большой объем работ.
Сразу скажем, что для самостоятельного продвижения сайта требуется достаточное количество времени и определённые навыки, которыми придётся овладеть. Чтобы полноценно углубиться в SEO-процесс, для начала изучите основные термины и и правила поисковой оптимизации — так вы сможете более эффективно воспользоваться нашим чек-листом.
Чек лист для самостоятельного SEO сайта
Настройка систем аналитики
На сайте должен быть:
- установлен счетчик Яндекс Метрики;
- установлен счетчик Google Analytics;
- в системах аналитики настроены цели;
- настроен Яндекс Вебмастер;
- настроен Google Console.
Индексация страниц в поисковых системах
- проверьте индексацию сайта в Google;
- проверьте индексацию сайта в Яндексе;
- в Яндекс и Google должно быть проиндексировано одинаковое количество страниц;
- в индексе поисковых систем не должно быть копий сайта (например: проверить, закрыты ли от индексации тестовые домены);
- среди исключенных из индекса страниц не должно быть продвигаемых;
- в индексе поисковых систем и на сайте не должно быть дублей страниц.
Технические факторы
- проверьте, корректно ли настроен robots.txt;
- проверьте, корректно ли настроен файл sitemap.xml (карта сайта);
- проверьте, как настроены канонические страницы;
- проверьте, как настроены страниц пагинации;
- на продвигаемом сайте не должно быть битых ссылок;
- на продвигаемом сайте должны отсутствовать циклические ссылки;
- не должно быть лишних редиректов;
- должны быть настроены заголовки Last Modified и If-Modified-Since;
- должны быть настроены ЧПУ (человеко-понятные урлы);
- должны быть в URL не должны использоваться заглавные буквы;
- не должно быть ошибок сервера;
- не должно быть ошибок верстке сайта;
- на сайте должна быть внедрена микроразметка;
- на сайте должна быть внедрена Open Graph разметка;
- скорость загрузки сайта должна быть высокая;
- сайт должен иметь адаптивный дизайн, мобильную версию или динамическую верстку;
- на сайте должен использоваться атрибут rel=alternate, указывающий на соответствующую мобильную версию страницы;
- сайт должен корректно отображаться в разных браузерах;
- сервер должен выдерживать нагрузку;
- проверьте разметку локализованных страниц - на страницах, имеющих различные языковые версии, должны быть указаны адреса всех языковых версий с атрибутом rel=«alternate» hreflang=«x»;
- на сайте, конечно, же не должно быть вирусов и вредоносного кода;
- документы не должны весить не больше 10 МБ.
Внутренняя оптимизация сайта
- проверьте оптимизацию title — он обязательно должен быть уникальным для каждой страницы, 12 слов или 140 символов, основные ключи нужно вынести в начало;
- проверьте оптимизацию мета-тега Description - длина 60-200 символов;
- проверьте заполнение тега Keywords;
- проверьте оптимизацию заголовков H1, H2, H3;
- распределение ссылочного веса в пользу важных страниц;
- проверьте, нет ли на сайте так называемых «висячих узлов». «Висячие узлы» — это ссылки из-за которых статический вес утекает в никуда, например, кнопки лидогенерации, активные кнопки для связи, ссылки на непродвигаемые документы и pdf-файлы);
- на сайте должны быть реализованы «хлебные крошки» (строка навигации);
- на сайте должна быть корректно сделана внутренняя перелинковка контента;
- на сайте не должно быть скрытого текста;
- проверьте в Яндекс.Вебмастере, сформированы ли быстрые ссылки;
- проверьте названия изображений на сайте — имя файла должно быть осмысленным и соответствовать содержанию картинки (например, «otdelka_fasada.jpg», а не «1111.jpg»);
- у изображений должны быть атрибуты alt и title;
- на всех страницах сайта с протоколом HTTPS весь контент должен передаваться только по HTTPS протоколу.
Семантическое ядро и ключевые слова
- ключевые запросы должны быть собраны из разных источников;
- должны быть собраны собраны подсказки в Яндекс и Google;
- должны быть собраны учтены синонимы LSI-слова, частотные жаргонные выражения, ошибки, сокращения или возможные варианты названий;
- семантическое ядро сайта должно быть всегда актуальное (его периодически, не реже раз в год) нужно обновлять;
- из семантического ядра должны быть исключены нецелевые запросы;
- обязательно должна быть проведена кластеризация семантического ядра — группировка слов, которые должны продвигаться на отдельных страницах;
- все ключевые запросы должны быть поделены на информационные и коммерческие.
Коммерческие факторы оптимизации
- опубликуйте на сайте информацию о компании;
- добавьте сведения о доставке и оплате;
- не забудьте про клиентскую поддержку;
- разместите данные о гарантийном сроке и возврате товара;
- не следует указывать на сайте рекламу сторонних веб-ресурсов;
- расскажите об акциях и скидках;
- также можно добавить информацию о возможности покупки товара в кредит;
- помните: чем больше ассортимент товара на сайте, тем лучше;
- возможность перейти в корзину должна быть с любой страницы;
- разместите юридические реквизиты (ИНН/КПП/ОГРН);
- опубликуйте лицензии и сертификаты;
- откройте доступ к регистрации пользователей через социальные сети;
- обязательно наличие https-протокола (подписанного SSL-сертификата);
- для мультирегиональных сайтов необходима опция «Выбрать город»;
- электронная почта должна быть на собственном домене.
На сайте нужно указать максимальное количество вариантов связи
- онлайн-связь (Skype, WhatsApp, Viber, Telegram и т.п);
- телефон — идеально номер, который начинается с 8-800… (добавить и в шапку, и в подвал/футер сайта);
- онлайн-консультант;
- форма обратной связи;
- опция «Заказать звонок/перезвонить мне» (добавить в шапку сайта).
Оптимизация карточки товара для интернет-магазина
Что должно быть в карточке товара:
- информация о цене и оплате;
- информация о наличии/статусе товара;
- информация о сроках и стоимости доставки товара;
- подробное текстовое описание товара;
- вопрос-ответ о товаре;
- технические характеристики товара;
- отзывы и оценки;
- фотографии;
- видео (хорошая возможность уникализации карточки товара, если нет уникальных описаний);
- разнообразие вариантов заявок (корзина + быстрый заказ);
- информация о бренде/производителе;
- возможность добавить каждый товар в избранное или поделиться им в соцсетях.
Внешние факторы оптимизации сайта
- на сайт должны быть ссылки с других сайтов;
- ссылочная масса должна быть не хуже, чем у конкурентов;
- все ссылки можно найти в инструментах для вебмастеров (все ссылки должны видеть поисковые системы);
- страницы, с которых есть ссылки на ваш сайт, должны быть проиндексированы поисковыми системами;
- в анкор-листе должен отсутствовать спам;
- нельзя использовать ссылки с сайтов запрещенных тематик или с подозрительными анкорами;
- ссылки с других сайтов не должны вести на несуществующие страницы;
- пользуйтесь бесплатными способами получения ссылок;
- пользуйтесь социальными сигналами и крауд-маркетингом;
- должны быть упоминания бренда в интернете;
- избегайте «линкопомоек» и скрытых ссылок на сайте;
- избегайте ссылок с АГС-сайтов и явных SEO-ссылок.
Проверьте на наличие фильтров поисковых систем
- в Яндекс Вебмастер и Google Console нет предупреждений;
- нет аффилированных сайтов;
- тексты не перенасыщены ключевыми словами;
- нет рекламы или ее немного.
Региональное продвижение
- в отзывах и кейсах заказчиков укажите населенные пункты;
- добавьте на сайт региональные страницы;
- добавьте сайт в справочник Яндекса и Google Мой Бизнес;
- добавьте ссылки на сайт с региональных площадок;
- используйте инструмент Geositemap (для Google можно сгенерировать специальный файл в формате KML, который будет указывать точное местонахождение ваших филиалов — готовый файл необходимо поместить в корневую папку сайта, а в sitemap.xml указать ссылку на него);
- откройте доступность страниц для робота вне зависимости от его IP — если на сайте настроена геолокация, то разные версии контента показываются в зависимости от региона пользователя (например, если робот зашел на сайт с московского IP-адреса, то он может не проиндексировать контент для Новосибирска), поэтому необходимо сделать весь контент доступным для поисковых роботов;
- привяжите сайт к региону через Яндекс.Вебмастер.
Проанализируйте поведенческие факторы, к которым относят:
- отказы;
- глубину просмотра сайта (количество страниц, посещенных пользователем за сеанс);
- время, проведенное на сайте;
- CTR на поиске;
- возвраты на поиск и возвраты на сайт из поиска;
- шеринги в социальные сети.
Проведите работу над улучшением поведенческих факторов:
- время на сайте должно быть не меньше, чем у конкурентов;
- определите точки входа с высоким показателем отказов по целевым запросам, проанализируйте их и попробуйте найти причину плохих показателей;
- основные блоки информации нужно разместить на привычных местах;
- сайт нужно адаптировать под мобильные устройства.
- сниппеты должны быть привлекательны;
- страницы входа должны соответствовать запросу;
- шрифты должны легко читаться.
Геосервисы и локальное продвижение
Это стратегия поисковой оптимизации, которая помогает добиться высоких позиций в выдаче по геозависимым запросам — где уточнен город, район или просто местоположение пользователя.
Для локального продвижения потребуется:
- «засветиться» на местных новостных сайтах - можно воспользоваться специальными сервисами, в числе которых Pressfeed.ru и PRNEWS.io;
- включить геозапросы в Title и Description;
- добавить информацию на Яндекс.Карты;
- зарегистрировать сайт в Яндекс Справочнике;
- зарегистрировать сайт на 2GiS;
- зарегистрировать сайт на Google My Business;
- зарегистрировать сайт на Maps.me;
- зарегистрироваться в локальных каталогах, городских справочниках, тематических агрегаторах;
- сделать виртуальный тур по вашему магазину / заведению / офису и загрузить его на Google Maps;
- сделать правильную микроразметку сайта — в структуре сниппета указать физический адрес организации, телефон с опцией быстрого звонка, рейтинг и отзывы о компании;
- создать контент для сайта согласно локальным запросам
- указать адрес на страничках в соцсетях;
- учесть гео-запросы при составлении семантического ядра.
2. Пошаговый план по самостоятельному продвижению сайта в соцсетях (SMM)
Самостоятельное продвижение сайта в социальных сетях — более простой и доступный вариант раскрутки. Сегодня практически каждый из нас зарегистрирован хотя бы в одной соцсети, поэтому стадия знакомства с интерфейсом точно пройдёт гораздо быстрее. К тому же благодаря друзьям и знакомым вы сразе же начнёте набирать аудиторию, а значит тем самым уже запустите раскрутку вашего веб-портала.
Плюсы метода самостоятельного продвижения:
- огромная аудитория;
- легко найти целевых пользователей;
- простота ведения;
- коммуникация с аудиторией;
- быстрый запуск.
Минусы этого метода самостоятельного продвижения:
- большая конкуренция;
- нужна постоянная активность и креативность;
- изменения в алгоритмах могут привести к резкому снижению показов ваших постов;
- возможны удаления постов и блокировка аккаунтов администрацией соцсетей (иногда без явных причин);
- требуется умение общаться онлайн и в любых ситуациях держать себя в руках.
Чек-лист для поддержки аккаунтов и продвижения проекта в соцсетях
Единоразово нужно зарегистрироваться и настроить аккаунты в соцсетях.
Список соцсетей, рекомендуемых для продвижения сайта:
- ВКонтакте;
- Одноклассники;
- Facebook;
- Instagram;
- Llinkedin.com;
- Pinterest.ru;
- Twitter.com;
- Livejournal.com;
- YouTube;
- Zen.yandex.ru;
- Мой Мир;
- Viber, Telegram, WhatsApp.
После создания сообщества (группы, страницы, мероприятия, персональные аккаунты) нужно оформить следующие элементы:
- Название сообщества.
- Аватар, обложка, миниатюра.
- ID идентификатор URL.
- Меню или верхний пост.
- Вкладки (они же кнопки меню в FB).
- Блок «Описание», «Информация».
- Фотографии, товары.
- Видеозаписи.
- Блок «Ссылки» или «Нравится этой странице».
- «Мероприятия» и «Ближайшие мероприятия».
- «Обсуждения» или «Заметки».
- Публикации посетителей, отзывы.
- Аудиозаписи (если они предусмотрены).
- Документы (если они предусмотрены).
Чтобы сэкономить время на публикацию контента с сайта в социальные сети, настройте автопубликацию через RSS с помощью специальных сервисов.
Не знаете, как? Обращайтесь, наши специалисты помогут вам в этом.
Ежедневно нужно:
- проверять комментарии;
- проверять сообщения в сообществах и личные сообщения;
- публиковать посты или проверять, все ли посты опубликованы через автопубликации;
- публиковать истории или проверять, все ли истории опубликованы через автопубликации.
Еженедельно нужно:
- составлять контент-план;
- составлять ТЗ и определять задачи для дизайнера, фотографа, видеооператора, копирайтера;
- анализировать статистику и подводить итоги;
- мониторить конкурентов, изучать тренды и интересы целевой аудитории.
Варианты контента для соцсетей
- вопросы, опросы;
- анонсы статей или новостей, ссылки с которых ведут на сайт;
- лонгриды (длинные экспертные статьи);
- личные мысли по теме (2-3 абзаца);
- графика, инфографика, визуализация цитат;
- видео, live-трансляции, интервью;
- подкасты, аудио-интервью;
- новости отрасли, экспертные мнения;
- цитаты лидеров мнений отрасли;
- обыгрывание трендов;
- тематический юмор;
- исторические справки и футуристика;
- и т.п.
Варианты привлечения подписчиков (платные и бесплатные)
- френдинг/инвайтинг;
- статистические веб-элементы (виджеты, автоподписи);
- динамические веб-элементы (гостевой контент);
- работа над индексацией контента (уникальность + слова из семантического ядра в каждом элементе title;
- хештэги (не более 5 штук на пост для Facebook);
- интеграция с бизнес-процессами;
- вовлечение лидеров мнений;
- интеграция с offline;
- размещение на полиграфических носителях;
- максимизация активности;
- проведение конкурсов;
- привлечение партнеров;
- контент-маркетинг;
- синергетический эффект (использование перечисленных способов одновременно);
- таргетированная реклама (наиболее быстрый и «белый» способ);
- рекламные посевы (в партнерских сообществах или у лидеров мнений);
- реклама в приложениях.
Таргетированная реклама в соцсетях
Используйте для продвижения бизнеса возможности таргетированной рекламы. Таргетированная реклама — это способ онлайн-рекламы, в котором используются методы и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с заданными параметрами (характеристиками и интересами) людей, которые могут заинтересоваться рекламируемым товаром или услугой.
С помощью таргетированной рекламы в социальных сетях можно решать следующие задачи:
- получать лиды;
- получать подписчиков в свои сообщества;
- увеличивать трафик на сайт/блог/лендинг (обязательно использовать utm-метки);
- добиваться больших охватов для публикаций;
- увеличивать «осведомленность» о бренде, продукте, мероприятии;
- приводить потенциальных покупателей в оффлайновые точки (магазины, шоу-румы);
- инициировать диалоги в мессенджере Facebook.
3. Как самому продвинуть сайт во всем поисковом пространстве (SSO)
Современные тенденции говорят о том, что сейчас продвигать сайт только в поисковой выдаче недостаточно — нужно работать со всем поисковым пространством: приводить пользователей с самых разных внешних площадок, привлекать новую аудиторию, собирать клиентскую базу и взаимодействовать с ней. Эти задачи также можно выполнять самостоятельно — важно лишь продумать стратегию, выбрать информационные ресурсы и начать использование каналов продвижения. Для раскрутки сайта необходимо рассмотреть следующие варианты:
- Яндекс.Карты;
- Яндекс.Дзен;
- Яндекс.Кью;
- Яндекс.Район;
- Яндекс. Услуги;
- Яндекс.Бизнес;
- агрегаторы, маркетплейсы и классифайды;
- сайты-отзовики;
- сайты с объявлениями (например, Авито.ру);
- информационные ресурсы;
- и др.
Свяжитесь с нами и мы подберем для вашего сайта внешние площадки и организуем продвижение на них.
4. Самостоятельное продвижение сайта с помощью контент-маркетинга
Минусы этого метода самостоятельного продвижения:
- дает больше точек касания с вашим бизнесом в онлайне;
- привлекает новые дополнительные источника трафика на ваш сайт;
- качество трафика будет выше — он станет более целевым;
- увеличивает охват новой аудитории;
- растёт узнаваемость бренда;
- повышается лояльность и доверие к бренду, укрепляется статус эксперта;
- повышается вовлеченность;
- подчёркивается экспертность, растёт репутация;
- стимулирует рост продаж;
- стимулирует рост LTV;
- естественным образом растёт ссылочная масса, улучшаются поведенческие факторы;
- даже при остановке работы над сайтом, результат продвижения сохраняется на длительное время.
Минусы этого метода самостоятельного продвижения:
- производство и распространение контента требует больших трудовых затрат и денежных вложений;
- невозможно получить молниеносный эффект.
Контент-маркетинг потребует наибольшего количества знаний из всех предложенных методов раскрутки сайта. Для начала потребуется определить, какой именно контент, размещенный на вашем сайте, вы будете продвигать. Это могут быть фотографии и авторские иллюстрации (для фотошкол и творческих студий), методики обучения (для образовательных центров), отраслевые статьи, а также материалы на тему развития и решения проблем в сфере вашего бизнеса (подходит практически для любой компании). Для контент-маркетинга главное — создавать качественный и полезный контент, выгодно отличающий вас от конкурентов, который повысит авторитет компании в профессиональной среде и позволит завоевать доверие потенциальных клиентов.
Какому бизнесу нужен контент-маркетинг
- компаниям, в которых клиенту нужно какое-то время для принятия решения;
- брендам, которые предлагают сложный и/или дорогой продукт;
- инфобизнесменам, которые хотят организовать эффективную лидогенерацию, получать органический трафик и формировать некое сообщество вокруг своих продуктов (особенно актуально для относительно новых ниш и тех, у кого еще нет сильного личного бренда);
- всем, у кого есть четкое понимание, что контент-маркетинг требует достаточно много ресурсов: даже без бюджетов нужны время, люди, эксперты, авторы — без системности и терпения результата не добиться, поэтому контент-маркетинг про «игру в долгую».
Кому не нужен контент-маркетинг
- для импульсивных покупок, для продажи товаров-однодневок и горячих предложений о покупке очередного Power Bank со скидкой 90%;
- если продаем простые и недорогие продукты, товары широкого потребления;
- если качество продукта оставляет желать лучшего, ожидания не оправдываются и люди этим недовольны, то контент-маркетинг не заставит их считать иначе;
- локальной шиномонтажке или ларьку с шаурмой незачем внедрять контент-маркетинговую стратегию — покупатели приходят к ним другим путём. Например, если нужен мелкий быстрый ремонт или спускает колесо, то выберут сервис, расположенный неподалёку. Когда человек голоден, то покупает шаурму в ближайшем ларьке, а не едет за ней на другой конец города. Нужно подумать, каким путём к вам приходят клиенты, а затем оценить, способен ли контент-маркетинг на это как-то повлиять.
Чек лист для раскрутки сайта с помощью контент-маркетинга
- Проведите исследование рынка, анализ конкурентов и целевой аудитории. Соберите информацию о том, как именно они работают с контентом? На каких площадках и что именно публикуют, в каком количестве и с какой периодичностью? На какие темы пишут статьи?
- Сделайте анализ поисковых запросов пользователей, связанных с вашим сайтом. Соберите информационные ключевые слова, сгруппируйте их и сформулируйте темы статей.
- Проведите «мозговой штурм» по сбору идей для контента. Отфильтруйте собранные идеи.
- Определитесь с форматом контента для продвижения сайта. Варианты могут быть такие: статьи, новости, email-рассылки, фото, видео, подкасты, посты в соцсетях и др.
- См. 20 идей, как придумать темы для статей.
- На базе анализа конкурентов, ключевых запросов и «мозгового штурма» разработайте контент-план. См. Зачем нужен контент-план и как с ним работать.
- Создайте на сайте блог (информационный раздел со статьями).
- Добавьте раздел «Вопрос-ответ».
- Сделайте тегированные страницы.
- Выложите примеры ваших работ, портфолио.
- Создавайте запланированный контент самостоятельно или отдайте его на аутсорсинг — заказать контент у профессионалов.
- Регулярно публикуйте контент.
- Весь контент правильно форматируйте.
- Используйте фотографии в контенте.
- Создавайте инфографику.
- В текстах не должно быть грамматических и орфографических ошибок.
- Все тексты должны быть уникальными.
- Не забудьте про возможность добавить страницу в закладки и поделиться ею.
- Анализируйте статистику, мониторите эффективность продвижения и при необходимости корректируйте стратегию продвижения.
Варианты форматов материалов
- Статьи;
- Новости;
- Видео-отзывы клиентов;
- Раздел: Вопрос-ответ (FAQ);
- Пошаговые мастер-классы по самостоятельному проведению каких-то работ;
- Обзоры и сравнение;
- Гайды;
- «Внутренняя кухня»: фото и видео рабочего процесса с комментариями;
- Истории заказчиков;
- Онлайн обучение;
- Интервью с экспертами вашей области;
- Создание ebook или white paper;
- Комментирование на сторонних ресурсах;
- Электронные письма;
- и др.
Варианты промоутирования контента, куда его можно распространять
- социальные сети — создание собственных групп или страниц, а также использование других для распространения нужной вам информации
- email-рассылки;
- посты в тематических блогах;
- рассылка электронных писем по вашей тематике;
- профильные интернет-порталы.
Наше агентство имеет большой профессионально занимается продвижением сайтов с помощью контент-маркетинга. Свяжитесь с нами и мы подберем для вашего проекта стратегию контент-продвижения и создадим контент.
5. Пошаговый план для самостоятельного продвижения сайта с помощью контекстной рекламы в интернете
Контекстная реклама (от лат. contextus — «связь») — это разновидность интернет-рекламы, которая показывает пользователю различные объявления (видеоролики, графику, текст) в соответствии с его поисковыми запросами или поведением в Сети. Такая реклама имеет персонализированный характер и имеет высокую вероятность отклика. Она часто встречается в поисковиках, на сайтах, в мобильных приложениях для смартфонов и на других ресурсах. Подробнее...
Для самостоятельного запуска контекстной рекламы необходимо выбрать одну из систем Google Ads или Яндекс.Директ, зарегистрироваться в ней, провести настройку рекламных кампаний, пополнить счет и запустить. После чего объявления будут (если все сделано правильно) показываться целевой аудитории.
Минусы этого метода самостоятельного продвижения:
- быстрые результаты;
- сравнительно простой запуск.
Минусы этого метода самостоятельного продвижения:
- при прекращении оплаты сразу останавливаются и заявки;
- требует постоянной оптимизации;
- есть шанс не окупить вложенные в рекламу средства.
Чек лист для самостоятельной базовой настройки контекстной рекламы
Подготовительный этап
- Установите счетчик Яндекс.Метрики и Google Analytics и настройте цели для отслеживания эффективности рекламных кампаний
- Свяжите свои аккаунты AdWords и Analytics, Директа и Метрики.
- Если вы продвигаете интернет-магазин, настройте электронную коммерцию в Analytics и Метрике.
- Если в нише, которую вы продвигаете заказы поступают в основном с телефонных звонков подключите колл-трекинг.
- Создайте отдельные посадочные рекламы, для каждой категории товаров или услуг.
- Соберите семантическое ядро.
- Не забудьте отобрать минус-слова.
Настройка рекламной кампании
- Продумайте структуру рекламных кампаний.
- Настройте отдельно Поисковые и кампании для Рекламных сетей.
- Настройте временной, языковой и географический таргетинг.
- Заполните визитку (адрес, номер телефона и часы работы).
- Добавьте быстрые ссылки.
- Добавьте UTM-метки к ссылкам в объявлениях.
- Добавьте к каждой рекламной кампании счетчик Метрики.
- Включите разметку ссылок для Метрики.
- При необходимости настройте ретаргетинг в Директе и ремаркетинг в AdWords, а также дополнительные виды таргетингов в КМС Google или Аудитории в Директе.
- Создайте объявления.
- Выберите стратегию рекламной кампании и настройте ставки.
- Автоматизируйте компанию: добавьте UTM-метки, кросс-минусацию на уровне кампаний, загрузку расходов из Директа в Analytics.
- Изучите бесплатные инструменты автоматизации, которые предлагают Директ и AdWords.
Если у вас возникли трудности с настройкой контекстной рекламы самостоятельно, свяжитесь с нами и мы проведем аудит ваших рекламных кампаний и настроим новые.
Надеемся, что этот список поможет вам на начальном этапе продвижения вашего сайта. Вы сможете самостоятельно разобраться с основами и запустить раскрутку веб-ресурса. Но стоит заметить, что сегодня существует множество вариантов продвижения, в которых сложно разобраться в одиночку и требуются специальные навыки, поэтому за более глубоким и полным продвижением сайта лучше обращаться к профессионалам.
По этим ссылкам вы можете найти инструкции и рекомендации по самостоятельному продвижению сайтов с учетом специфики бизнеса и тематики:
Cегодня я хочу рассказать про часто допускаемую ошибку при разработке стартапов, у которых есть интеграция со сторонними ресурсами. Например, товарных агрегаторов, в которых нужно выгружать данные раскрученные площадки, типа Ozon. В общем, всех тех стартапов, которые существуют не сами по себе, а вместе с некой IT-инфраструктурой, которой вы не…
И загружать собственные звуки уведомлений.
Выручка Pebble Technology в один год удвоилась, так что она расширила штат, сняла офис побольше и удвоила расходы. Но продажи пошли на спад: на рынок вышла Apple и другие, а компания так и не смогла понять, кто её клиент: гик, спортсмен или любой американец.
В магазине также не отображается приложение для продавцов «Сбермегамаркет PRO».
После очередного «а зачем мне прототип» и «нарисуйте мне иллюстрации» я была вынуждена написать эту статью, чтобы раз и навсегда подробно ответить на этот злободневный вопрос и вы, дорогие читатели, перестали терять деньги.
Донат за статью! Добавлю так же свой вариант для самостоятельного продвижения сайта.
Статья отлично подходит для новичков и для тех, кто хочет хоть немного понимать данный вопрос. Например, нам помогло в анализе качества работ подрядчиков по SEO. Однозначно донат! А если нужен хостинг для сайта или выделенный сервер - добро пожаловать к нам. https://rigweb.ru
Начнём холивар? "Сиди - не сиди, а начинать надо" (С).
Много и бестолково. Вы бы лучше принципы выделили, чем собирать конкретные рекомендации, многие из которых либо устарели, либо неверны, либо настолько общие, что утрачивают смысл.
Взять хоть по ссылочному.
а) можно и вовсе без ссылок - даже в Гугл. Сильно зависит от сегмента, тематики, конкуренции.
б) "Не хуже, чем у конкурентов" - это как? На какие критерии предлагаете опираться? Официальных-то нету.
в) В яндексе безанкорка бесполезна, а гугл ваши анкоры скорее всего сочтёт спамом.
г) Самые грязные ссылки можно использовать - но на Tier 3, никак не напрямую. А, вы про многоуровневый профиль даже не упомянули, вон чё...
д) Бесплатные ссылки? А чем плохи биржи или аутрич (где вебмастер обычно тоже хочет денег)?
е) Вы когда последний раз с АГС сталкивались? Или речь о типе сайта, сделанного для продаж ссылочного?
"Сиди - не сиди, а начинать надо"
Ещё: "Холивар сам себя не начнёт".
Каша и никакой конкретики, непонятно, в каком направлении двигаться.
Смысл в том чтобы вы почитали ахнули и наняли спецов.
В целом как шпаргалка неплохая, но в таком случае надо было ее под спецов затачивать и убрать из нее пункты плюсов и минусов, спецам это вообще не нужно. Для клиентов такая шпаргалка бесполезна, так как что им с этим всем делать непонятно.
Я бы вам посоветовал эту статью отредактировать как шпаргалку, тогда будет прикольно!
И всех с наступающим, дорогие vc.ru читатели, всем добра в новом году!🎄😊
К вопросу о коммерческих факторах.
Из вчерашнего анализа магазинов-лидеров в своей нише (РФ)
Добрый день Ольга, а зачем вам для анализа следующие пункты:
пункт навигации "Контакты" доступен на каждой странице сайта
полный почтовый адрес
электронная почта на собственном домене
Это же должно быть по умолчанию. Или я чего-то не понимаю?
Пошаговый план для самостоятельного продвижения сайта с помощью контекстной рекламы в интернете
......
Минусы этого метода самостоятельного продвижения:
быстрые результаты;
сравнительно простой запуск.
Про HTTPS написано дважды, два раза внедрять для конкурентного преимущества? :)
А так собрано практически все что можно, у каждого была (есть) такая шпаргалка. Ну или должна быть (только без опечаток).
Чет комментаторов не видать! Минусануть не забыли, а аргументировать - видимо знаний не хватает))
Виктор, за статью спасибо. Может и не панацея, но многие моменты работают! Вот только скажите, а хлебные крошки на сайтах со скромной структурой важны? Мне кажется, этот рудимент бесполезен...
Конфликт интересов. :)
Плюсы тоже в минусы занесли?? или нет совсем плюсов у данного метода продвижения?:)
вывод один - дорого и пиздец как долго
Для того что бы сайт стал популярным, необходим контент. Если контент лучше чем у конкурентов, сайт станет рано или поздно популярным. Хотелось бы что бы это произошло раньше, чем позже. За это отвечает SEO. Автор статьи как раз, хорошо об этом написал.
Но главное все таки это контент сайта! Без конкурентоспособного контента SEO раскрутка сайта бессмысленна!
Как сделать хороший контент? Хороший контент можно сделать разными способами, но главное, что бы он был лучше чем у конкурентов.
Мой метод. У меня есть сайт. На нем есть популярные страницы. Я беру только 20-50 популярных страниц своего сайта и работаю с ними. Смотрю seo параметры каждой, конкретной страницы. Меня интересуют поведенческие характеристики (ПХ) и откуда, и куда уходит трафик на конкретной странице моего сайта.
Если на странице ПХ ниже среднего по сайту, то повышаю их. Как? Редактирую страницу. Дополняю страницу новым материалом: текст, картинки, ролики youtube и ставлю ссылки на другие страницы своего сайта сходные по теме. Если надо пишу новые страницы сходные по теме популярной страницы.
Это повышает ПХ, а именно, Время нахождения на странице пользователя, Количество просмотренных страниц одним пользователем и Процент отказа. Это как раз и характеризует, хороший контент на странице или нет.
Где смотреть СЕО параметры одной страницы сайта? В Яндекс Метрика и Google Analytics делать это не удобно, там показана статистика всего сайта. С этой задачей успешно справляется SEO сервис spage.me. Может есть еще другие, подскажите, я пока использую этот.
Spage показывает посещаемость, ключевые слова и поведенческие характеристики одной, конкретной страницы сайта, используя данные с трех счетчиков статистики google, yandex и spage. Еще в Spage есть модуль поиска seo ошибок в тегах сайта, поиск ключевых слов для страницы, в нем можно быстро создавать ссылки-картинки на внутренние страницы сайта и модуль Онлайн Консультант, который генерирует идеи для новых текстов вашего сайта.
Может это кому то поможет.
С новым годом. Как хлебные крошки помогут в продвижении ?
Бывают нюансы. Пример: заходит в ваш интернет-магазин человек, попадает в категорию, на товарную карточку. И - стоп-машина, потому что у многих там ни похожих товаров, ни рекомендаций, куда дальше идти тупо нету. А значит - или в главное меню или на главную. А надо - просто вернуться на категорию. Можно кнопкой на смартфоне, а можно хорошо сформированные "хлебные крошки" использовать - если они есть. ПФ в плюс, посетитель остаётся на сайте.
Ну и ещё пара моментов. "Хлебные крошки" - те же ссылочные анкоры. Если система не понимает, что ваша, скажем, "Главная", должна ранжироваться по какому-то частотному ключу - "хлебные крошки" с заданным анкором помогут. Испытано, работает.
Да и сниппет на выдаче смотрится привлекательнее, если есть "хлебные крошки" с соответствующей разметкой, а значит, есть шанс увеличить CTR.
Это всё, конечно, мелочи, но как говорят наши китайские друзья "Дорога в тысячу ли начинается с первого шага".
Где хейтеры? :))
Я сделал заявку на полноценный холивар.
Не зашло. Теряем былую лёгкость, традиции теряем
Дак ваш материал следующий ждут))
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проверьте заполнение тега Keywords;
Вроде уже не работает... и лучше удалить
Да, тоже считаем, что не работает, уже почти нигде не делаем. Но поисковые вроде так и не дали однозначного ответа по этому поводу.
Сразу вопрос относительно описания карточек товаров? нужно ли делать его уникальным в рамках своего сайта и уникальным в общем?
Из нашего опыта не всегда нужно делать уникальные описания в карточках. Важнее полнота заполнения карточки - технические характеристики, фото, видео, описание, отзывы, информация о доставке, ссылки на похожие и рекомендованные товары... Для некоторых товаров делать какое-то уникальное описание бывает просто нереально (не нужно пользователю, долго и дорого) - достаточно просто указать тех. характеристики.
плюс за труды
Как-то всего много написано и непонятно с чего начинать)
Как план действий-очень даже норм. Спасибо!
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Инструкция совсем не пошаговая))).
Скорее набор чек-листов из разных сфер маркетинга.
Вряд ли владелец бизнеса справится со всем этим самостоятельно (еще и разобраться нужно, что из описанного устарело)).
Если расчет на то, что "самостоятельно, не погружаясь глубоко в тему, - невозможно" — он верный).
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Есть вопрос)) Может кто подскажет годную идею
Нужно рекламировать сайт, который предоставляет услуги сервиса Чек листов для организации
Как подобрать ключи, чтобы отсеить те, кто просто интересуется бесплатным списком, а не платформой
А потом придёт злой Google и выкатит новые требования к ранжированию сайтов в 2021 году...
https://vc.ru/dev/212614-google-pagespeed-insights-2021
и понизит все медленные сайты на вордпрессе (так любимом самостоятельными)...
А кто-то прочитает тут "секретов" и месяцами вкладывает все SEO навыки в продвижение сайтов на Тильде с 10-20% прохождением Google PageSpeed Insights...
А потом начнут удалять "вредную" и "тормозящую" скорость загрузки графику на сайте, порежут дизайн и получат рост поведенческих "отказов", снизив поведенческий...
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Статья актуальная еще, но поверхностная.
https://web-ptica.ru/
В принципе, для людей, которые так или иначе связаны с продвижением и рекламой - это может быть и понятно, но если вы совсем в этой кухне не разбираетесь, то могу вас заверить, что даже по подобному алгоритму результат может получиться совсем не убедительным. Поэтому лучше поберегите силы и время, и просто на просто закажите комплексное продвижение, тем более сейчас такой большой выбор компаний, которые предлагают подобные услуги. Хотя я вообще для своего сайта через сервис zenlink продвижение заказываю, меня всё устраивает, и сроки выполнения работы, и её качество.
Да, хорошо когда людей интересует свой сайт и даже занимаются им самостоятельно. Ведь это прозрачно: известно, что делается и для чего, независимость от сторонних кампаний, ненамного, но всё же дешевле.
Однако, стоит учесть, что благодаря одной-единственной ошибке, например, переоптимизации, можно получить санкции на несколько месяцев.
Добрый день. Спасибо за статью. Как можно привязать фиктивный адрес в Яндекс Справочнике. Мне звонят люди-проверяльщики и просятся прийти в офис. Я говорю что офис на ремонте, а спустя час примерно адрес в справочнике отклоняют.
Если честно, меня уже задалбали холявщики услуг, которые все хотят получить хорошее seo за три копейки, а потом кричать что seo не работает. Я даже статью уже написал https://seo-house.com/ru/prodvizhenie-sajta-deshevo Просто тупо посчитать базовые инструменты для спеца и там сумма 16 000 рублей в месяц. А еще контенти, ссылки и работа специалиста, ведь никто бесплатно не хочет работать.
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Добавлю также свои руководства, где все максимально подробно расписал:
1) По продвижению интернет-магазина - https://altblog.ru/kak-raskrutit-i-prodvinut-internet-magazin-s-nulya/
2) По продвижению информационного сайта - https://altblog.ru/prodvizhenie-informacionnogo-sayta-v-2019-godu/
3) 23 эффективных способов поднятия сайта по запросам в выдаче Яндекса - https://altblog.ru/kak-podnyat-sajt-v-poiske-yandeksa/
4) План эффективного продвижения по месяцам - https://altblog.ru/plan-prodvizheniya-sajta-na-3-6-mesyacev-i-god
Еще больше полезных материалов смотри на моем канале 👉 https://t.me/altblogru
Следующая статья-заметка будет называться "Бесплатная инструкция, как самому сделать автомобиль".
Как по мне конкретики много, для себя учел некоторые аспекты. Главное еще успешно стартовать и оформить сайт правильно, чтобы на нем была хорошая активность, без этого не смысла двигаться дальше. Здесь есть полезная информация по этому пункту https: //brabagency.com/insights/glavnye-oshibki-glavnoj-stranitsy-sajta. А дальше уже использовать те принципы которые вы указали.
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