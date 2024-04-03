Сервисы
Евгения Евсеева

Книжный сервис «Литрес» вышел на рынок Турции Статьи редакции

Это третий зарубежный рынок для сервиса после Азербайджана и Узбекистана.

  • «Литрес» запустил сайт на турецком языке, в ближайшее время появится приложение для iOS и Android, пишет «Коммерсантъ».
  • На старте дользователям будет доступен каталог из более чем 3000 электронных и аудиокниг на турецком языке, включая бесплатные произведения, а также возможность читать и слушать книги на русском, азербайджанском и других языках.
  • В планах — увеличить ассортимент до 10 тысяч наименований. Это позволит «Литресу» предложить один из крупнейших каталогов цифровых произведений в стране. Компания уже заключила контракты с 15 национальными издательствами, вклячая Can Yayınları, Notos Kitap, İthaki Yayınları, Maya Kitap и Altın Kitaplar.

Емкость рынка цифровых книг в Турции в перспективе трёх-пяти лет может достичь $50-60 млн (4,6 млрд рублей) в год. Этому способствует в первую очередь большое количество издательств, представленных на рынке бумажных книг: их сейчас более 200.

Сергей Анурьев, гендиректор «Литрес»
  • В декабре 2022 года «Литрес» вышел с локализованным контентом на рынок Азербайджана, в июле 2023-го — на рынок Узбекистана.
  • Несколько лет назад сервис объявлял о выходе в страны Балтии. Но в конце 2022-го представитель сервиса говорил Forbes, что фокус внимания «был переориентирован на другие рынки в связи с текущей политической и экономической ситуацией».

#новости #литрес

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11 комментариев
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 Влад Каничев

Литрис отличный сервис, правда до его появления можно было пиратить и скачивать книги бесплатно ,сейчас это проблематично, сервисы ,которые раньше размещали просто исчезли

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Santiago

Флибуста как работала, так и работает. Я ей пользуюсь давно.

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Буквоед

«Запустить сайт» и «выйти на рынок» – две большие разницы. Я за минуту могу выложить английский вариант своего сайта в папке \us

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Хитрый Чен

Как говорят в Одессе "2 больших разницы". Так более точно можно охарактеризовать данный "выход".

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debil
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Леонид Бережной

Почему Турция? Там же бешенная инфляция- не выгодно получать доход в лирах.

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Тоже хочу

С помощью бота перевел сайт на турецкий?

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Тоже хочу

По таким новостям сразу понимаешь куда сбежал основатель компании

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Слегка Придурковатый

До сих пор не могу понять, кому этот Литрес нужен вообще.

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Artem.S

В Турции на удивление все очень неплохо в книжной отрасли. Много книг с качественными иллюстрациями, хорошей печатью. В РФ, например, приходится искать детские книги с качественной бумагой, иллюстрациями. Закажешь что-то на озоне - придет книжка с прозрачными страницами, мягкой обложкой и чб картинками. В Турции любая детская книга будет с твёрдой хорошей обложкой, шикарными цветными иллюстрациями и хорошей бумагой, хотя лесов я в Турции видел не то чтоб очень много.

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Otto Blotto

Ну, много компаний хотят диверсифицировать свой бизнес в новых условиях- в стране все таки кризис и денег на все не хватает, все идет в одно место(и это не место не задница)

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