Книжный сервис «Литрес» вышел на рынок Турции Статьи редакции
Это третий зарубежный рынок для сервиса после Азербайджана и Узбекистана.
- «Литрес» запустил сайт на турецком языке, в ближайшее время появится приложение для iOS и Android, пишет «Коммерсантъ».
- На старте дользователям будет доступен каталог из более чем 3000 электронных и аудиокниг на турецком языке, включая бесплатные произведения, а также возможность читать и слушать книги на русском, азербайджанском и других языках.
- В планах — увеличить ассортимент до 10 тысяч наименований. Это позволит «Литресу» предложить один из крупнейших каталогов цифровых произведений в стране. Компания уже заключила контракты с 15 национальными издательствами, вклячая Can Yayınları, Notos Kitap, İthaki Yayınları, Maya Kitap и Altın Kitaplar.
- В декабре 2022 года «Литрес» вышел с локализованным контентом на рынок Азербайджана, в июле 2023-го — на рынок Узбекистана.
- Несколько лет назад сервис объявлял о выходе в страны Балтии. Но в конце 2022-го представитель сервиса говорил Forbes, что фокус внимания «был переориентирован на другие рынки в связи с текущей политической и экономической ситуацией».
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Литрис отличный сервис, правда до его появления можно было пиратить и скачивать книги бесплатно ,сейчас это проблематично, сервисы ,которые раньше размещали просто исчезли
Флибуста как работала, так и работает. Я ей пользуюсь давно.
«Запустить сайт» и «выйти на рынок» – две большие разницы. Я за минуту могу выложить английский вариант своего сайта в папке \us
Как говорят в Одессе "2 больших разницы". Так более точно можно охарактеризовать данный "выход".
Почему Турция? Там же бешенная инфляция- не выгодно получать доход в лирах.
С помощью бота перевел сайт на турецкий?
По таким новостям сразу понимаешь куда сбежал основатель компании
До сих пор не могу понять, кому этот Литрес нужен вообще.
В Турции на удивление все очень неплохо в книжной отрасли. Много книг с качественными иллюстрациями, хорошей печатью. В РФ, например, приходится искать детские книги с качественной бумагой, иллюстрациями. Закажешь что-то на озоне - придет книжка с прозрачными страницами, мягкой обложкой и чб картинками. В Турции любая детская книга будет с твёрдой хорошей обложкой, шикарными цветными иллюстрациями и хорошей бумагой, хотя лесов я в Турции видел не то чтоб очень много.
Ну, много компаний хотят диверсифицировать свой бизнес в новых условиях- в стране все таки кризис и денег на все не хватает, все идет в одно место(и это не место не задница)