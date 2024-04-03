Емкость рынка цифровых книг в Турции в перспективе трёх-пяти лет может достичь $50-60 млн (4,6 млрд рублей) в год. Этому способствует в первую очередь большое количество издательств, представленных на рынке бумажных книг: их сейчас более 200.