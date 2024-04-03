Microsoft рассказала, сколько будут стоить обновления для Windows 10, после того как компания прекратит её поддерживать Статьи редакции
Техподдержку отключат осенью 2025 года: в октябре для корпоративных клиентов, а в ноябре — для владельцев домашних лицензий.
- Получать критические для безопасности обновления можно будет ещё три года, но платно. Аналогичная программа действовала и для других продуктов Microsoft, но участвовать в ней, как правило, могли только корпоративные клиенты. Теперь возможность предоставят и рядовым потребителям, напомнило The Verge.
- «Патчи» будут содержать только те изменения, которые касаются базовой безопасности (в них не будет ни новых функций, ни обновлений дизайна). Чтобы их получать, пользователь должен будет купить лицензию на все устройства с Windows 10, которые не хочет обновлять до Windows 11. Это можно будет сделать с осени 2024 года.
- Первый год обойдётся в $61, второй — в $122, а третий — в $244. Если пользователь захочет подключится к программе на втором году после отключения техподдержки, он заплатит $122. Если на третьем, то $244. Компания подчеркнула: это не долгосрочное решение, а «временный мостик» для перехода на Windows 11.
- Бизнес-клиентам с подпиской на облачные службы обновлений вроде Microsoft Intune и Windows Autopatc сделают скидку в 25%. Академические лицензии обойдутся в $1, $2 и $4 соответственно. Про особые условия для частных пользователей ничего не сказано.
- По данным Statcounter, на март 2024 года Windows 10 используют 69% пользователей, а Windows 11 — 27%. Одна из причин, по которой миграция на более новую ОС идёт не так быстро, как, скорее всего, хотелось бы Microsoft, — это несоответствие «миллионов компьютеров» минимальным требованиям Windows 11, отмечает The Verge.
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спасибо apple за бесплатный софт, в том числе офисный
"Бесплатный" в цене устройства и жизни в ее экосистеме
У меня антивирусника нет уже 8 лет и винду не сносил не разу и работает все хорошо 👌 что такое update ?
Xp?))
Странно, что подписку не продают. Актуально.
Так стоп. Майкрософт заявляли что виндоус10 это навсегда. Операционная система как сервис и всё такое.