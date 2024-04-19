Себестоимость нашей доставки базово состоит из стоимости логистики, которую нам выставляют наши партнёры по доставке, и банковский эквайринг за ввод и вывод денег за продажу товара. Это позволяет заключать безопасные сделки — где «Авито» несёт ответственность за сохранность товара и денег. Для дорогих товаров, например при оплате через нас iPhone, только комиссия за эквайринг может составить несколько тысяч рублей.

Поэтому до сих пор та комиссия, которая введена за сделку не покрывает для нас даже себестоимость доставки. Иначе говоря, «Авито Доставка» на текущий момент — социальный сервис, который обеспечивает удалённую торговлю на всей территории страны. Мы не зарабатываем на «Доставке», это сознательно убыточный для нас на текущий момент сервис. А иначе как доставка товара на 4000 км из Новосибирска в Санкт-Петербург могла бы стоить 180 рублей? Потому что «Авито» субсидирует большую часть её стоимости. При этом мы активно вкладываемся в развитие доставки.