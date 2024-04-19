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Таня Боброва

«Авито» начал показывать в объявлениях продавцов комиссию за продажу с доставкой Статьи редакции

В сервисе отметили, что «Авито Доставка» на текущий момент — «социальная», «сознательно убыточная» для компании услуга.

  • Сервис стал указывать комиссию за продажу с доставкой в объявлениях пользователей, у которых не подключены платные тарифы, пишет Shopper’s со ссылкой на сообщения продавцов в Telegram. У редактора vc.ru также начал отображаться размер комиссии.
  • Комиссия не зависит от категорий и на все товары фиксированная, следует из сообщений продавцов. Её размер — от 5% до 11%.
  • «Авито» «проанализировал реакцию пользователей и за несколько часов ввёл показ комиссии сразу при размещении объявления, это было в планах, но пришлось ускориться», сообщили vc.ru в сервисе. Её размер зависит от «ряда параметров объявления»: от 5% (3% в категории телефонов) до 11%. Компания продолжает собирать обратную связь от пользователей.

Себестоимость нашей доставки базово состоит из стоимости логистики, которую нам выставляют наши партнёры по доставке, и банковский эквайринг за ввод и вывод денег за продажу товара. Это позволяет заключать безопасные сделки — где «Авито» несёт ответственность за сохранность товара и денег. Для дорогих товаров, например при оплате через нас iPhone, только комиссия за эквайринг может составить несколько тысяч рублей.

Поэтому до сих пор та комиссия, которая введена за сделку не покрывает для нас даже себестоимость доставки. Иначе говоря, «Авито Доставка» на текущий момент — социальный сервис, который обеспечивает удалённую торговлю на всей территории страны. Мы не зарабатываем на «Доставке», это сознательно убыточный для нас на текущий момент сервис. А иначе как доставка товара на 4000 км из Новосибирска в Санкт-Петербург могла бы стоить 180 рублей? Потому что «Авито» субсидирует большую часть её стоимости. При этом мы активно вкладываемся в развитие доставки.

пресс-служба «Авито»
  • «Авито» ввёл сервисный сбор за доставку с тех, кто продает товары через площадку и пользуется «Авито Доставкой», осенью 2022 года. На первом этапе он составил 2%, затем — 5%.
  • В апреле 2024 года сервис ввёл новые правила расчёта. Теперь комиссия определяется индивидуально исходя из стоимости товара, маршрута доставки и других параметров и составляет 5-11% (3% в категории телефонов), говорили в компании. При этом изначально сумму комиссии по конкретному товару продавец мог увидеть, когда покупатель оформит заказ с «Авито Доставкой».
  • Некоторые пользователи отмечали, что поскольку продавец видит размер комиссии только после заказа, ему придётся отменить его, если комиссия покажется неприемлемой. Из-за этого может снизиться внутренний рейтинг продавца. 18 апреля Shopper’s написал, что ФАС рассмотрит жалобы продавцов.

#новости #авито

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 Алёна

Авито, вы со своими «безопасными сделками» кого рассмешить пытаетесь? Для кого они «безопасны»? Для продавца нет - это я как продавец пишу. Для покупателя - тоже нет!!!! Это я как покупатель пишу. Деньги не возвращаете. Товар теряете! Месяцами разбираетесь! Сначала продумайте адекватную систему, а потом уже собирайте свои несчастные %

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Невкусно и грустно

Они безопасные для Авито. Ваш кэп %)

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Dmitry

Сейчас бы хорошо, чтобы кто-нибудь новую площадку организовал. Как только появится альтернатива, все уйдут с ДНОавито

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Максим Р

Как вы уже надоели ныть. Ну идите на Юлу, ну что ж вы сидите на Авито? Глупость про монополию не пишите

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Капустина

Вообще да, странно, что никто еще аналог хороший не сделал. Куча продавцов и покупателей ушли бы с радостью.

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Александр

есть юла. Много туда ушло?

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Chil

@Яндекс надежда только на тебя

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Фоксик

Создавал. Что-то не взлетел

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енот

Уже закрыли - https://vc.ru/services/342157

«Яндекс» через год после запуска закроет сервис…
Компания объяснила, что решила сосредоточиться на развитии других продуктов.
vc.ru
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Запопу Кусь

О, я могу сделать аналог Авито! 🙋‍♀️
Но ведь это придётся постоянно выслушивать претензии юзеров... 🤔 Типа кого-то нагрели и т.д.
Такое себе... 😒

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MMM MMM

🤡🤡🤡

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Андрей

Это много?

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MMM MMM

Нет. Думаю нужно сразу 20% въебать

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Фоксик

Это к озону или яндексу

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Андрей

И будешь продолжать там продавать?

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Кот отца Пигидия

Ничего не могу сказать, одни слезы...

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Alexey Smirnoff

Ой бедные бедные... угу верим... работают в убыток, ага, верим ))

https://shoppers.media/news/14122_vyrucka-avito-vpervye-prevysila-100-mlrd-rub

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Максим Р

Заработок авито ведь только от доставки, все 100 млрд. Как дети )

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А Б

Кто дети? Те, кто выручку от прибыли отличить не могут?)

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Панфилов Иван

Алло, они не говорят про убыточность Авито, они говорят про убыточность сервиса доставки

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ILLUMINAT MINDSCAPE AI

Зато авито хорошенько обстригает продавцов за счет своей бесполезной рекламы❗️Грех жаловаться вам Авито.

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Денис Демидов

Уже сейчас вместе со сборами и тарифом и продвижением выходит потеря 30% прибавим налоги и упаковку и получаем сюжет убыточности

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Anti Anti

А, то есть Авито имел в виду, что эта услуга *для продавцов* убыточная, а не для него? Тогда все сходится!

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Roman Skan

Печальная печаль с этими комиссиями.

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Old Car Raffle

ФАС здорового человека уже давно бы разделил бы этого монополиста.

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Серж

ну конечно ,прям как в Америке сразу разделили Майкрософт,Амазон,Убер-ой ,то есть нет, они же не российские либерасты

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under construction

А иначе как доставка товара на 4000 км из Новосибирска в Санкт-Петербург могла бы стоить 180 рублей?
запросто.
Например чашка весит 300 грамм.
т.е. за доставку тонны компания имеет 500 000 рублей.
на фуре 30 тонн можно получить 15 000 000

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Салман Абдурахманов

Что-то я не понял. Я отправлял книги с доставкой через Авито. Стоимость доставки полностью оплатил покупатель по прайсу курьерской службы, а с меня взяли комиссию 5% за продажу через Авито.

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Александр Пустовалов

Процент с продажи автоматически удерживает Авито при доставке

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Денис Демидов

Таким образов они потеряют клиентов и все уйдут массово в соцсети

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Anti Anti

Убыточная, ага. То-то они ее усиленно всем пихают.

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Chil

Зашевелились сволочи
Надеюсь ФАС накричит их по самое не балуй!

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Дмитрий Парфенов

🤞

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Daria Titova
А иначе как доставка товара на 4000 км из Новосибирска в Санкт-Петербург могла бы стоить 180 рублей?

Но ведь за доставку платят и покупатель, и продавец (вычетом комиссии). В сумме там уже не 180 будет, а больше гораздо.

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Иван Трифанов

На сколько я помню, авито не убыточная компания.
Никто из продавцов не хочет платить 11% комиссии. И покупатель не хочет оплачивать комиссию, когда говоришь, что цена при авитодоставке будет выше. Итог: падение количества сделок

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енот

«Сознательно убыточная» сказано про услугу, не про компанию

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Слегка Придурковатый

«сознательно убыточная»

Дновито, видимо, думает, что такие формулировки вызовут слезу у обывателя.

Извините, что в слезах. Просто пылинка в глаз попала.

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John Johnson

У меня пока не показывает

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Михаил Иванович
А иначе как доставка товара на 4000 км из Новосибирска в Санкт-Петербург могла бы стоить 180 рублей?

Но ведь это неправда. Сколько покупал и продавал с доставкой: она всегда минимум 350 была для соседних городов. Вот только что продал паурбанк — 450 рублей была Авито доставка

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Фанат Аллы Пугачевой
но пришлось ускориться
и за несколько часов ввёл показ комиссии сразу при размещении объявления

Господи, ускорились они) Думали прокатит, а когда началась шумиха подрубили

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bigboi

в итоге то платит все равно покупатель)
В 95% случаев у продавцов техники в описании указано +5% к стоимости при авито доставке. Либо полная предоплата и доставка сдеком.

В большинстве случаев купить айфон/макбук с комиссией авито покупателю выходит дешевле чем покупать у местных продавцов.

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Гурнаш Максим

Добрый всем господа,здесь блокируют за правду скажу я
Я сейчас зарегался заново
До этого я писал что бы люди пишите жалобу в ФАС НА АВИТО НА ГОС. САЙТЕ ,ПОВЕРЬТЕ ЭТО НЕ БЕСПОЛЕЗНО.ЕСЛИ МЫ СПЛОТИМСЯ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ ЗАКОНЧИТСЯ С 11% ЭТО ГРАБИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

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