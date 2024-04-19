«Авито» начал показывать в объявлениях продавцов комиссию за продажу с доставкой Статьи редакции
В сервисе отметили, что «Авито Доставка» на текущий момент — «социальная», «сознательно убыточная» для компании услуга.
- Сервис стал указывать комиссию за продажу с доставкой в объявлениях пользователей, у которых не подключены платные тарифы, пишет Shopper’s со ссылкой на сообщения продавцов в Telegram. У редактора vc.ru также начал отображаться размер комиссии.
- Комиссия не зависит от категорий и на все товары фиксированная, следует из сообщений продавцов. Её размер — от 5% до 11%.
- «Авито» «проанализировал реакцию пользователей и за несколько часов ввёл показ комиссии сразу при размещении объявления, это было в планах, но пришлось ускориться», сообщили vc.ru в сервисе. Её размер зависит от «ряда параметров объявления»: от 5% (3% в категории телефонов) до 11%. Компания продолжает собирать обратную связь от пользователей.
- «Авито» ввёл сервисный сбор за доставку с тех, кто продает товары через площадку и пользуется «Авито Доставкой», осенью 2022 года. На первом этапе он составил 2%, затем — 5%.
- В апреле 2024 года сервис ввёл новые правила расчёта. Теперь комиссия определяется индивидуально исходя из стоимости товара, маршрута доставки и других параметров и составляет 5-11% (3% в категории телефонов), говорили в компании. При этом изначально сумму комиссии по конкретному товару продавец мог увидеть, когда покупатель оформит заказ с «Авито Доставкой».
- Некоторые пользователи отмечали, что поскольку продавец видит размер комиссии только после заказа, ему придётся отменить его, если комиссия покажется неприемлемой. Из-за этого может снизиться внутренний рейтинг продавца. 18 апреля Shopper’s написал, что ФАС рассмотрит жалобы продавцов.
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Авито, вы со своими «безопасными сделками» кого рассмешить пытаетесь? Для кого они «безопасны»? Для продавца нет - это я как продавец пишу. Для покупателя - тоже нет!!!! Это я как покупатель пишу. Деньги не возвращаете. Товар теряете! Месяцами разбираетесь! Сначала продумайте адекватную систему, а потом уже собирайте свои несчастные %
Они безопасные для Авито. Ваш кэп %)
Сейчас бы хорошо, чтобы кто-нибудь новую площадку организовал. Как только появится альтернатива, все уйдут с ДНОавито
Как вы уже надоели ныть. Ну идите на Юлу, ну что ж вы сидите на Авито? Глупость про монополию не пишите
Вообще да, странно, что никто еще аналог хороший не сделал. Куча продавцов и покупателей ушли бы с радостью.
есть юла. Много туда ушло?
@Яндекс надежда только на тебя
Создавал. Что-то не взлетел
Уже закрыли - https://vc.ru/services/342157
О, я могу сделать аналог Авито! 🙋♀️
Но ведь это придётся постоянно выслушивать претензии юзеров... 🤔 Типа кого-то нагрели и т.д.
Такое себе... 😒
🤡🤡🤡
Это много?
Нет. Думаю нужно сразу 20% въебать
Это к озону или яндексу
И будешь продолжать там продавать?
Ничего не могу сказать, одни слезы...
Ой бедные бедные... угу верим... работают в убыток, ага, верим ))
https://shoppers.media/news/14122_vyrucka-avito-vpervye-prevysila-100-mlrd-rub
Заработок авито ведь только от доставки, все 100 млрд. Как дети )
Кто дети? Те, кто выручку от прибыли отличить не могут?)
Алло, они не говорят про убыточность Авито, они говорят про убыточность сервиса доставки
Зато авито хорошенько обстригает продавцов за счет своей бесполезной рекламы❗️Грех жаловаться вам Авито.
Уже сейчас вместе со сборами и тарифом и продвижением выходит потеря 30% прибавим налоги и упаковку и получаем сюжет убыточности
А, то есть Авито имел в виду, что эта услуга *для продавцов* убыточная, а не для него? Тогда все сходится!
Печальная печаль с этими комиссиями.
ФАС здорового человека уже давно бы разделил бы этого монополиста.
ну конечно ,прям как в Америке сразу разделили Майкрософт,Амазон,Убер-ой ,то есть нет, они же не российские либерасты
А иначе как доставка товара на 4000 км из Новосибирска в Санкт-Петербург могла бы стоить 180 рублей?
запросто.
Например чашка весит 300 грамм.
т.е. за доставку тонны компания имеет 500 000 рублей.
на фуре 30 тонн можно получить 15 000 000
Что-то я не понял. Я отправлял книги с доставкой через Авито. Стоимость доставки полностью оплатил покупатель по прайсу курьерской службы, а с меня взяли комиссию 5% за продажу через Авито.
Процент с продажи автоматически удерживает Авито при доставке
Таким образов они потеряют клиентов и все уйдут массово в соцсети
Убыточная, ага. То-то они ее усиленно всем пихают.
Зашевелились сволочи
Надеюсь ФАС накричит их по самое не балуй!
🤞
Но ведь за доставку платят и покупатель, и продавец (вычетом комиссии). В сумме там уже не 180 будет, а больше гораздо.
На сколько я помню, авито не убыточная компания.
Никто из продавцов не хочет платить 11% комиссии. И покупатель не хочет оплачивать комиссию, когда говоришь, что цена при авитодоставке будет выше. Итог: падение количества сделок
«Сознательно убыточная» сказано про услугу, не про компанию
«сознательно убыточная»
Дновито, видимо, думает, что такие формулировки вызовут слезу у обывателя.
Извините, что в слезах. Просто пылинка в глаз попала.
У меня пока не показывает
Но ведь это неправда. Сколько покупал и продавал с доставкой: она всегда минимум 350 была для соседних городов. Вот только что продал паурбанк — 450 рублей была Авито доставка
и за несколько часов ввёл показ комиссии сразу при размещении объявления
Господи, ускорились они) Думали прокатит, а когда началась шумиха подрубили
в итоге то платит все равно покупатель)
В 95% случаев у продавцов техники в описании указано +5% к стоимости при авито доставке. Либо полная предоплата и доставка сдеком.
В большинстве случаев купить айфон/макбук с комиссией авито покупателю выходит дешевле чем покупать у местных продавцов.
Добрый всем господа,здесь блокируют за правду скажу я
Я сейчас зарегался заново
До этого я писал что бы люди пишите жалобу в ФАС НА АВИТО НА ГОС. САЙТЕ ,ПОВЕРЬТЕ ЭТО НЕ БЕСПОЛЕЗНО.ЕСЛИ МЫ СПЛОТИМСЯ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ ЗАКОНЧИТСЯ С 11% ЭТО ГРАБИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ