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Из-за карантина нагрузка на сеть выросла, что может привести к перебоям, опасаются в Еврокомиссии.
Власти Евросоюза обратились к стриминговым сервисам с просьбой не показывать видео в высоком разрешении, чтобы обеспечить стабильную работу интернета во время пиковых нагрузок из-за карантина по коронавирусу Covid-19, передаёт CNN.
18 марта 2020 года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон переговорил с главой Netflix Ридом Хастингсом, о чем он сообщил в своём блоге в Twitter.
Бретон и Хастингс обсуждали опцию автоматического снижения качества видео с высокого на стандартное в пиковые часы, рассказал еврокомиссар Politico. В своём блоге в Twitter Бретон попросил пользователей выбирать стандартное качество видео, когда HD не является необходимым.
Представитель Netflix рассказал CNN, что сервис уже устанавливает качество видео исходя из текущей загрузки сети и не допустит перебоев.
Глава Facebook Марк Цукерберг также признал проблему, отметив, что всплеск спроса на сервисы компании оказался гораздо выше, чем в канун Нового года. Количество голосовых и видеосообщений в WhatsApp и Facebook Messenger увеличилось более чем в два раза, отмечает CNN.
А пойти далеко и надолго они не хотят? Я за что бабло заношу в стриминговые сервисы?
А пропорционально со снижением качества будут снижать стоимость? А то вроде как платишь за 4К, а получаешь SD-качество экранки.
Допустим, что на мобиле действительно нет необходимости в FullHD, а порой даже и в HD. Но ПК-бояр то за что «наказывать» богомерзкими пикселями? :(
Сейчас под эгидой сохранения стабильности интернетов, лоббисты корпораций зла опять начнут проталкивать идею приоритета скорости коннекта к тем или иным ресурсам ...
COVID-19 не коронавирус, а заболевание(то бишь событие) коронавирусом NCov-19. Это абсолютно разные вещи
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