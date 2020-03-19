Из-за карантина нагрузка на сеть выросла, что может привести к перебоям, опасаются в Еврокомиссии.

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Власти Евросоюза обратились к стриминговым сервисам с просьбой не показывать видео в высоком разрешении, чтобы обеспечить стабильную работу интернета во время пиковых нагрузок из-за карантина по коронавирусу Covid-19, передаёт CNN.

18 марта 2020 года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон переговорил с главой Netflix Ридом Хастингсом, о чем он сообщил в своём блоге в Twitter.

Бретон и Хастингс обсуждали опцию автоматического снижения качества видео с высокого на стандартное в пиковые часы, рассказал еврокомиссар Politico. В своём блоге в Twitter Бретон попросил пользователей выбирать стандартное качество видео, когда HD не является необходимым.

Представитель Netflix рассказал CNN, что сервис уже устанавливает качество видео исходя из текущей загрузки сети и не допустит перебоев.