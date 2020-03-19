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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Власти ЕС предложили Netflix и другим сервисам ухудшать качество видео для снижения нагрузки на интернет в часы пик Материал редакции

Из-за карантина нагрузка на сеть выросла, что может привести к перебоям, опасаются в Еврокомиссии.

6 комментариев
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Власти Евросоюза обратились к стриминговым сервисам с просьбой не показывать видео в высоком разрешении, чтобы обеспечить стабильную работу интернета во время пиковых нагрузок из-за карантина по коронавирусу Covid-19, передаёт CNN.

18 марта 2020 года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон переговорил с главой Netflix Ридом Хастингсом, о чем он сообщил в своём блоге в Twitter.

Бретон и Хастингс обсуждали опцию автоматического снижения качества видео с высокого на стандартное в пиковые часы, рассказал еврокомиссар Politico. В своём блоге в Twitter Бретон попросил пользователей выбирать стандартное качество видео, когда HD не является необходимым.

Представитель Netflix рассказал CNN, что сервис уже устанавливает качество видео исходя из текущей загрузки сети и не допустит перебоев.

Глава Facebook Марк Цукерберг также признал проблему, отметив, что всплеск спроса на сервисы компании оказался гораздо выше, чем в канун Нового года. Количество голосовых и видеосообщений в WhatsApp и Facebook Messenger увеличилось более чем в два раза, отмечает CNN.

#новость #netflix #стриминг #коронавирус

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6 комментариев
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Марк Стручков

8

А пойти далеко и надолго они не хотят? Я за что бабло заношу в стриминговые сервисы?

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Roman Trifonov

7

А пропорционально со снижением качества будут снижать стоимость? А то вроде как платишь за 4К, а получаешь SD-качество экранки. 

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Nick Sidorov

3

Логика определённая есть, но цену и вправду надо тогда снижать

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Андрей Андреевич

0

Допустим, что на мобиле действительно нет необходимости в FullHD, а порой даже и в HD. Но ПК-бояр то за что «наказывать» богомерзкими пикселями? :(

Сейчас под эгидой сохранения стабильности интернетов, лоббисты корпораций зла опять начнут проталкивать идею приоритета скорости коннекта к тем или иным ресурсам ...

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Mister Original

0

Это дискриминация :)

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Михаил Плясунов

0

COVID-19 не коронавирус, а заболевание(то бишь событие) коронавирусом NCov-19. Это абсолютно разные вещи

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