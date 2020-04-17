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Сервисы
Галина Мубаракшина
1700

Mail.ru Group запустила почтовый сервис для бизнеса Материал редакции

Помимо почты у компаний будет доступ к адресным книгам подразделений, возможность организовать мероприятие и совместно работать над документами.

15 комментариев
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Mail.ru Group запустила почтовый сервис для компаний, рассказали vc.ru представители сервиса. Программа интегрируется в ИТ-инфраструктуру бизнеса и обеспечивает безопасную коммуникацию между сотрудниками.

Mail.ru Group будет использовать для работы только серверы компаний-заказчиков. Сервис синхронизируется с сетью Active Directory, которая управляет учётными записями сотрудников, и другими внутренними каталогами, обеспечивая контроль доступа к корпоративным данным, отметили в компании.

В адресной книге почты отображаются контакты всех сотрудников с подробной информацией о них (фото, структурное подразделение, должность, телефон), рассказали в Mail.ru Group. Компания может объединять в общую базу адресные книги смежных структур — например, филиалов и дочерних структур.

Мобильная версия почты поддерживает инструменты для работы: адресную книгу, функции организации мероприятий, совместный доступ к файлам и другие. Продукт создан на базе почтового сервиса Mail.ru, пояснил заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин.

По желанию компании смогут также установить мессенджер MyTeam, браузер Atom, облачное хранилище — любой сервис с платформы «Mail.ru для бизнеса», пояснили в компании.

Стоимость услуги для клиентов варьируется в зависимости от количества конечных пользователей, необходимости брендирования, уровня техподдержки, технических особенностей развёртывания сервиса на серверах клиента и других параметров.

#новость #mailrugroup

Сервисы
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15 комментариев
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Arthur Niazyan

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Без интеграции с icq бесполезно :)

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Алексей Артамонов

5

Уже 11:55, а про Яндекс ещё нет новостей🤔

Ответить

Владислав Сатаров

2

По стопам Яндекс)

Ответить

Владислав Сатаров

1

Кто нить тестировал их продукты?

Ответить

Вася Пражкин

Владислав
2

Товарищ майор постоянно тестирует

Ответить

Владислав Сатаров

Вася
0

Ну это возможно, а если о деле. Кто-то пилот проводил?
Я знаю, что кто-то из госушников месенджер тестировал, но результат хз

Ответить

Tamerlan Madagov

1

Ноухау от Майл.ру подъехали )))

Ответить

Vitold Sedyshev

1

А раньше всякие СМИ делали обзоры и сравнения фичастости таких предложений сейчас уже не модно такие обзоры писать? Я бы почитал в чем отличие от того же Zoho

Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

Как раз под кризис)))

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Arthur Niazyan

0

Добавьте ссылку в текст новости. Куда идти читать подробности и за ценником.

Ответить

Mykola Petiukh

0

Так у них почта для домена уже триста лет была.
В чем новость?

Ответить

Arthur Niazyan

Mykola
0

Для бизнеса, интеграция с AD.

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Alexander Gess

0

Алишер и безопасность 😅

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Yuri Ahmedov

0

Спам фильтр так же хорош как на обычной почте?

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badResistor

0

Судя по интерфейсу на скринах - старая версия гМыла

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