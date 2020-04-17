Прямой эфир
больше миллиона раз
Помимо почты у компаний будет доступ к адресным книгам подразделений, возможность организовать мероприятие и совместно работать над документами.
Mail.ru Group запустила почтовый сервис для компаний, рассказали vc.ru представители сервиса. Программа интегрируется в ИТ-инфраструктуру бизнеса и обеспечивает безопасную коммуникацию между сотрудниками.
Mail.ru Group будет использовать для работы только серверы компаний-заказчиков. Сервис синхронизируется с сетью Active Directory, которая управляет учётными записями сотрудников, и другими внутренними каталогами, обеспечивая контроль доступа к корпоративным данным, отметили в компании.
В адресной книге почты отображаются контакты всех сотрудников с подробной информацией о них (фото, структурное подразделение, должность, телефон), рассказали в Mail.ru Group. Компания может объединять в общую базу адресные книги смежных структур — например, филиалов и дочерних структур.
Мобильная версия почты поддерживает инструменты для работы: адресную книгу, функции организации мероприятий, совместный доступ к файлам и другие. Продукт создан на базе почтового сервиса Mail.ru, пояснил заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин.
По желанию компании смогут также установить мессенджер MyTeam, браузер Atom, облачное хранилище — любой сервис с платформы «Mail.ru для бизнеса», пояснили в компании.
Стоимость услуги для клиентов варьируется в зависимости от количества конечных пользователей, необходимости брендирования, уровня техподдержки, технических особенностей развёртывания сервиса на серверах клиента и других параметров.
Кто нить тестировал их продукты?
Товарищ майор постоянно тестирует
Ну это возможно, а если о деле. Кто-то пилот проводил?
Я знаю, что кто-то из госушников месенджер тестировал, но результат хз
А раньше всякие СМИ делали обзоры и сравнения фичастости таких предложений сейчас уже не модно такие обзоры писать? Я бы почитал в чем отличие от того же Zoho
Добавьте ссылку в текст новости. Куда идти читать подробности и за ценником.
Так у них почта для домена уже триста лет была.
В чем новость?
Блоги компаний
Показать еще