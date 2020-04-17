Помимо почты у компаний будет доступ к адресным книгам подразделений, возможность организовать мероприятие и совместно работать над документами.

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Mail.ru Group запустила почтовый сервис для компаний, рассказали vc.ru представители сервиса. Программа интегрируется в ИТ-инфраструктуру бизнеса и обеспечивает безопасную коммуникацию между сотрудниками.

Mail.ru Group будет использовать для работы только серверы компаний-заказчиков. Сервис синхронизируется с сетью Active Directory, которая управляет учётными записями сотрудников, и другими внутренними каталогами, обеспечивая контроль доступа к корпоративным данным, отметили в компании.

В адресной книге почты отображаются контакты всех сотрудников с подробной информацией о них (фото, структурное подразделение, должность, телефон), рассказали в Mail.ru Group. Компания может объединять в общую базу адресные книги смежных структур — например, филиалов и дочерних структур.

Мобильная версия почты поддерживает инструменты для работы: адресную книгу, функции организации мероприятий, совместный доступ к файлам и другие. Продукт создан на базе почтового сервиса Mail.ru, пояснил заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин.

По желанию компании смогут также установить мессенджер MyTeam, браузер Atom, облачное хранилище — любой сервис с платформы «Mail.ru для бизнеса», пояснили в компании.

Стоимость услуги для клиентов варьируется в зависимости от количества конечных пользователей, необходимости брендирования, уровня техподдержки, технических особенностей развёртывания сервиса на серверах клиента и других параметров.