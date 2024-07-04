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Таня Боброва
Сервисы

Apple заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store по требованию Роскомнадзора

Ведомство ссылается на запрет распространять информацию, которая «популяризирует средства обхода блокировок».

  • Apple заблокировала в App Store на территории России 25 приложений VPN-сервисов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора.
  • В ведомстве напомнили, что с марта 2024 года в России действует запрет на распространение в интернете информации, которая «рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту».
  • Об удалении своих приложений из App Store, в частности, сообщили Red Shield VPN и Le VPN. Под ограничения также попали NordVPN, Proton VPN, HideMy.name VPN и другие, пишет «Интерфакс». В октябре 2023-го структура Роскомнадзора сообщала о блокировке 167 VPN-сервисов с 2021 года.
  • В июне 2024-го Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить доступ к плагину с «информацией о способах обхода блокировок». Владельца HideMy.name Минюст признал иноагентом.

#новости

3
1
28
28 комментариев
умный человек

Надо под другими названиями перезаливать.
ВПН пришли
ВПН есть
Кстати, ВПН
ВПН просто

9
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Согласовано

впн и точка было?

17
1
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Максим Соколовский

Не, слово впн не использовать, «управление трафиком» , «интернет везде» и тд

3
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Gruntofos

Онлайн. А, подождите...

1
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Михаил Иванович

Не совсем в тему, но когда в очередной раз будут боготворить Телеграмм, вспомните, что его Роскомнадзор ни разу не просил удалить из АппСтора

7
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Какер Тарлсон

Ничего удивительного. Туда вся пропаганда переехала.

5
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Запопу Кусь

Да кому вы нужны 😄

Ну правда, пассионариев, которые способны идти против системы, быть диссидентами, протестовать, садиться в тюрьму и т.д. - их 0.01%. 💁‍♀️

Остальная масса зассыт даже чупа-чупс в магазине украсть. Какие там протесты 😄

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